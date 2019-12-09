Сотрудники Госавтоинспекции СО провели проверку пассажирских автобусов

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Во время рейдов особое внимание уделялось техническому состоянию транспортных средств, наличию необходимой документации, подтверждающей законность перевозки пассажиров, тщательно проверялось соблюдение водителями режима труда и отдыха.За время проведения мероприятия дорожные полицейские проверили более трех десятков автобусов и выявили 3 нарушения ПДД РФ. Со всеми водителями была проведена профилактическая беседа о необходимости соблюдения требований Правил дорожного движения.Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к руководителям автотранспортных предприятий, занимающихся пассажирскими перевозками, и рекомендуют ответственно подходить к отбору работников. «Необходимо проводить дополнительные инструктажи, контролировать физическое состояние водительского состава в ходе проведения предрейсового медицинского осмотра, – отмечают полицейские, – особое внимание следует уделять соблюдению режима труда и отдыха водителей, а также соблюдению всех требований к техническому состоянию транспортных средств и недопущению их к эксплуатации при наличии неисправностей, угрожающих жизни и здоровью людей».Также полицейские обращаются к гражданам: если вы стали свидетелем нарушения Правил дорожного движения водителями автобусов, если состояние перевозчиков вызывает у вас сомнение (заметны усталость, неадекватное поведение, признаки опьянения), необходимо обратиться в дежурную часть Главного управления МВД России по Самарской области по телефонам: 8(846) 278-22-22 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи), передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области