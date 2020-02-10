Составлен рейтинг доступности бензина для жителей регионов РФ
10 февраля 2020 22:34
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Разрыв между максимальной и минимальной ценой на бензин в регионах РФ составляет 40%. Это данные на январь 2020 год. Самый доступный бензин по размеру средней зарплаты на Крайнем Севере, в Москве и Санкт-Петербурге, так как именно там самые высокие среднемесячные зарплаты. А вот самый дорогой бензин для жителей Северного Кавказа.
Если сравнивать Самарскую область с соседними областями, то наш регион их значительно опережает по показателю доступности бензина. Так, в Ульяновской области на среднюю зарплату можно приобрести 638 литров бензина (61 место в рейтинге). В Саратовской области можно приобрести 575 литров бензина (78 место), в Оренбургской области можно приобрести 673 литра бензина (50 место). Но при этом Самарская область отстает от Республики Татарстан, жители которой могут приобрести 778 литров на среднюю зарплату (34 место рейтинга).
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Комментарии
Социум
10 февраля 2020 23:54
Не дожидаясь 9 мая. Социум
132
10 февраля 2020 22:34
Самарская область находится на 39-ом месте из 85. Социум
109
10 февраля 2020 22:21
От смеха действительно сложно удержаться. Социум
139
Здравоохранение
10 февраля 2020 22:03
Его стаж работы в системе здравоохранения составляет более 45 лет, на руководящих должностях – более 20 лет. Здравоохранение
127
10 февраля 2020 14:03
Контакт-центр ТФОМС планирует выбрать 19 февраля. Здравоохранение
198
10 февраля 2020 12:59
Обсерваторы будут подготовлены на случай возникновения экстренной ситуации. Здравоохранение
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