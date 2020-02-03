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Новости /  Общество /  Социум  

Собрано около 500 подписей против присоединения «Южного города» к Самаре

3 февраля 2020 15:36
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Для сбора подписей активисты организовали четыре точки, где можно заполнить подписной лист.
За четыре дня около 500 жителей «Южного города» поставили свою подпись против присоединения их микрорайона к Куйбышевскому району Самары. Об этом «СО» ОНЛАЙН сообщила член инициативной группы Татьяна Иванова.

Вечером 30 января активисты начали сбор подписей под коллективным обращением к губернатору Дмитрию Азарову против присоединения их территории к Самаре. Информация об этом появилась в группе «Активисты Южного города» ВКонтакте.

Для сбора подписей активисты организовали четыре точки, где можно заполнить подписной лист. Они также совершают поквартирные обходы в вечернее время и призывают всех несогласных самостоятельно распечатать и заполнить подписной лист, который потом заберет активист. 



Фото:   «СО» ОНЛАЙН
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