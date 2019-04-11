Сегодня вновь играют в КВН - Лига МС КВН Самара

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Участвуют:- «На крыло»,Сызранское военное авиационное училище- «Профком» СамГТУ- «Капитал» СГСПУ- «Шишка» ПГУС- «Медведь» СамГМУ- 2x2 Самарский университет- «Тронулись» СамГУПС- «Ночь» Самарский университетПосле насыщенного рабочего дня к болельщикам КВН присоединился глава региона.поздравил всех с замечательной игрой.«Действительно, есть ощущение, что весна пришла, на мой взгляд - благодаря вот этим замечательным людям, которые устроили нам настоящий праздник. Очень классные команды: молодые, интересные, да и опытные тоже тряхнули стариной. Я думаю, что нас ждет отличный сезон, и самарской КВН будет всегда на мой взгляд самым лучшим, самым смешным самым энергичным», - отметил губернатор, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.