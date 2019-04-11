Сегодня вновь играют в КВН - Лига МС КВН Самара
11 апреля 2019 23:16
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Участвуют:
- «На крыло»,Сызранское военное авиационное училище
- «Профком» СамГТУ
- «Капитал» СГСПУ
- «Шишка» ПГУС
- «Медведь» СамГМУ
- 2x2 Самарский университет
- «Тронулись» СамГУПС
- «Ночь» Самарский университет
После насыщенного рабочего дня к болельщикам КВН присоединился глава региона. Дмитрий Азаров поздравил всех с замечательной игрой.
«Действительно, есть ощущение, что весна пришла, на мой взгляд - благодаря вот этим замечательным людям, которые устроили нам настоящий праздник. Очень классные команды: молодые, интересные, да и опытные тоже тряхнули стариной. Я думаю, что нас ждет отличный сезон, и самарской КВН будет всегда на мой взгляд самым лучшим, самым смешным самым энергичным», - отметил губернатор, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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Комментарии
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