Сегодня в Самаре уникальная супружеская пара отмечает 65-летие совместной жизни
16 августа 2019 20:20
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Поздравление от Дмитрия Азарова принимают Почетный гражданин города, ветерана ВОВ, Герой Советского Союза Владимир Иванович и Лидия Дмитриевна Чудайкины!
Эта пара-пример крепкой любви, верности, великого труда на благо нашего региона. Доброго здоровья и благополучия на долгие годы, передает пресс-служба Управления ЗАГС Самарской области.
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