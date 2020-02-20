Самарскую область посетила делегация корпорации Mitsubishi Electric

39

По приглашению главы региона в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева участники делегации провели встречу со студентами, а затем посетили АвтоВАЗ в Тольятти.Ректор Самарского университета Владимир Богатырев приветствовал гостей перед встречей со студентами и рассказал о научно-образовательной деятельности вуза. С каждым годом все большее количество иностранных студентов и исследователей выбирают вуз для обучения и работы. Сейчас здесь учатся почти тысяча иностранных обучающихся из более чем 70 стран мира. «Нам очень важен ваш опыт работы, - обратился Владимир Богатырев к представителям корпорации Mitsubishi Electric. – Мы разрабатываем стратегию развития университета на следующие 10 лет и намерены сконцентрировать усилия вокруг IT-кластера. Мы рассчитываем действовать совместно с нашими промышленными партнёрами и университетами региона».Темой общения со студентами стало «Общество 5.0». Заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов в приветственном слове подчеркнул, что эта тема актуальна для молодых специалистов, которым предстоит развивать и внедрять новейшие технологии и разработки.«В Самарской области по инициативе главы региона создан научно-образовательный центр, который неслучайно имеет название «Инженерия будущего». Его цель - кооперация науки, образования и бизнеса для создания востребованных коммерческих проектов мирового уровня. Создание таких научно-образовательных центров поддерживает Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Одна из ключевых функций НОЦ «Инженерия будущего» – подготовка кадров для решения крупных задач по приоритетам научно-технологического развития нашей страны. И в этих целях мы видим важным привлечение представителей как научного сообщества, так и крупнейших мировых корпораций, таких как наши сегодняшние гости», - пояснил он.Руководитель департамента внешних и правительственных связей корпорации Норицугу Уэмура выступил с открытой лекцией «Общество 5.0: японские технологии для цифровой трансформации российской экономики». Он рассказал будущим специалистам, как технологии, разработанные компанией, используются для цифровой трансформации в Японии и как этот опыт может быть распространен в других государствах.Господин Уэмура подчеркнул, что японская стратегия построения суперинтеллектуального общества «Общество 5.0» - это не программный продукт, хотя речь и идет о том, как максимально оцифровать процессы, происходящие в любом обществе. Эта концепция применима в любой стране и основывается на интеграции физического и цифрового пространства, на взаимодействии технологий: Интернета вещей, искусственного интеллекта, Big Data, «облачных» решений. В результате такого взаимодействия формируются и реализуются инновационные технологические решения, которые делают жизнь человека удобнее и полноценнее. Среди таких новых направлений, которые он привел в пример, - интеллектуальные транспортные системы на основе автономного вождения, «цифровое» производство, «умное» сельское хозяйство, строительство, «умные города».Генеральный директор Института экономических стратегий и Международного научно-исследовательского института проблем управления Александр Агеев в своем выступлении предложил студентам для размышления вопрос о том, как меняются ценности общества при масштабном проникновении в жизнь новых технологий, ведь концепция «Общество 5.0» касается не только непосредственно технологий, но и новых ценностей, изменений в общественном сознании.В завершении мероприятия студенты и преподаватели смогли задать спикерам вопросы.Запись онлайн-трансляции доступна по ссылке: https://vk.com/samara_university?w=wall-69812_25288, передает пресс-служба облправительства.