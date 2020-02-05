«Самарский театр кукол» приглашает на премьерный спектакль «Дядя Стёпа»

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Спектакль создан по мотивам одноименного стихотворного произведения Сергея Михалкова и рассказывает о человеке, который был замечателен не только большим ростом, но и большим добрым сердцем.Перелистывая страницы истории нашей страны, мы следим за разными событиями в жизни героя и хотим понять: есть ли сегодня люди, которые так же, как и он, не пройдут мимо чужой беды?Постановка стала возможна благодаря федеральной программе «Культура малой Родины», в рамках реализации проекта «Театры — детям», передает пресс-служба минкульта СО.