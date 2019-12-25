Самарский литературный музей: «Горький Центр» приглашает на арт-ёлку «Последнее слово десятилетия»!

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Мы возьмем главный инструмент, главный смысл и экспонат ГЦ – слово. Слово станет связью прошлого и настоящего. Прощаться ли с первым, что ждать от последнего?Ждем каждого со значимыми для вас словом или фразой 2010-х годов! Это может быть что угодно – от личного до обстановки вокруг себя и в мире. С помощью них мы составим летопись прошлого и напишем прогноз на будущее, в чем помогут поисковая строка, спам и маркер. Ведь в этот же день «Горький Центр» презентует продолжение своего проекта «Кухня» о средствах производства художественного результата – «Кухня 2.0: поэзия любыми средствами».Поэтические тексты появляются сегодня не только на чистом листе, но и создаются с помощью гиперссылок, поисковых запросов и даже спама. Поэт делит авторство с машиной. Кому теперь принадлежит акт творения и из какого еще «сора» растут стихи?Звук из проволоки, объемная поэзия, голоса машин, стихи на ёлке – это и многое другое в этот вечер ждёт вас на «Последнем слове десятилетия»!Программа19:00-23:00 – функционирование площадки19:00-21:30 – свободный микрофон «Последнее слово десятилетия». Каждую сказанную в прошлое фразу сопроводит дребедень – уникальный музыкальный инструмент художественного объединения «НУМЫЖЫ»19:00-21:30 – авторский мастер-класс «Сферическая поэзия» участницы объединения «Муха» Галины Зыбановой. Методика основывается на особом построении текста, в котором сферическая форма служит средством складывания слов в поэзию. Каждый напишет текст о себе, ведь сфера – форма души. И оставит часть себя на нашей новогодней елке!19:30-20:00 – презентация проекта «Кухня 2.0. Поэзия любыми средствами» и кураторская экскурсия от Никиты Кузнецова, научного сотрудника «Горький Центра»20:00-21:30 – работа с интерактивными зонами проекта:· «Фларф-поэзия» – через поисковый запрос зададим самые актуальные для нас вопросы 2010-х годов, которые станут продолжением каждого принесенного с собой слова десятилетия.- «Спам-поэзия» покажет, как можно иначе смотреть на бесконечное количество интернет-мусора. Кто знает, может в нем попадется то, с чем хочется проститься?- В зоне «Блэкаут» познакомимся с техникой вычеркивания для написания поэтического текста. И черным маркером сотрем все лишнее и возьмем дальше только самое важное.- «Дорвеи» – дополняем свою фразу уходящего десятилетия ключевыми словами. А алгоритм случайности поможет составить из этого его историю.А также функционирование других зон выставки:- Зона «3D- поэзия». О том, как ее читать, имеет ли поэзия вес и как меняется текст через разные медиумы.- Зона «Видеопоэзия», которая познакомит посетителей с до сих пор нерешенным вопросом: что считать видеопоэзией - читку на камеру или монтаж.- Зона «Гипертекст» познакомит с вариантами раскрытия темы стихотворения через ресурсы глобальной сети.- Исповедальня – особая площадка для уединения и беседы о насущном с голосовым помощником Алисой. Как работают с этим современные поэты?21:30 – Юрий Бабединов с проектом «Разговор с машиной», чтобы наладить связь прошлого и предстоящего, соберет все получившиеся тексты и фразы о прошедшем десятилетии и создаст из них общее послание в будущее. Что это будет – пророчество или прогноз, абсурд или истина – решать только вам.«Разговор с машиной» – это курируемый живым поэтом перевод всевозможных текстов через дорогу языка по траектории туда-обратно с помощью специализированных нейросетей (Google Переводчик, Яндекс.Переводчик). Это постинформационная рефлексия с роботом в качестве соавтора и идейного вдохновителя.22:00 – подведение итогов площадки за год: друзья «Горький Центра», любимые посетители и новогодний сюрприз для всех присутствующих!22:20 – непривычный формат уже привычного сайфера: машина зачитает получившееся послание в 2020-е, а вместе с ним – выступит оркестр «НУМЫЖЫ»Возраст: 16+Стоимость: 150 рублейИ немного тепла! Весь вечер – горячий глинтвейн и чай для всех желающих, передает администрация Самарского литературного музея.