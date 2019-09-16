Самарский Политех вовлекает школьников в работу междисциплинарных проектных команд
16 сентября 2019 18:12
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Ребята ознакомятся с работой междисциплинарных команд Политеха, изучат методику создания научно-технических проектов для дальнейшего вовлечения в работу над ними.
Студенты-участники МПК поделятся с младшими товарищами своим опытом, расскажут о преимуществах участия в научной деятельности. Молодые ученые опорного университета проведут для школьников увлекательные мастер-классы и интерактивную игру на командообразование, выявление лидеров.
Кстати, инициатором проекта выступило руководство школы. В общеобразовательном учреждении ведется системная работа по вовлечению молодежи в научно-техническое творчество.
– Мы будем систематически проводить встречи со школьниками, – рассказывает директор Дома научной коллаборации Мария Климанова. – В первом семестре расскажем школьникам о том, как работают МПК, затем распределим их по командам. А после нового года ребята уже присоединяется к работе над реальными проектами.
Первая встреча состоится в шестом корпусе Политеха по адресу: ул. Галактионовская, 141, ауд. 37.
Начало мероприятия в 11.30, передает пресс-служба СамГТУ.
Фото Евгения Нектаркина /СамГТУ
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