Самарский Политех вовлекает школьников в работу междисциплинарных проектных команд

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Ребята ознакомятся с работой междисциплинарных команд Политеха, изучат методику создания научно-технических проектов для дальнейшего вовлечения в работу над ними.Студенты-участники МПК поделятся с младшими товарищами своим опытом, расскажут о преимуществах участия в научной деятельности. Молодые ученые опорного университета проведут для школьников увлекательные мастер-классы и интерактивную игру на командообразование, выявление лидеров.Кстати, инициатором проекта выступило руководство школы. В общеобразовательном учреждении ведется системная работа по вовлечению молодежи в научно-техническое творчество.– Мы будем систематически проводить встречи со школьниками, – рассказывает директор Дома научной коллаборации Мария Климанова. – В первом семестре расскажем школьникам о том, как работают МПК, затем распределим их по командам. А после нового года ребята уже присоединяется к работе над реальными проектами.Первая встреча состоится в шестом корпусе Политеха по адресу: ул. Галактионовская, 141, ауд. 37.Начало мероприятия в 11.30, передает пресс-служба СамГТУ.Фото Евгения Нектаркина /СамГТУ