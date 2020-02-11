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Новости /  Общество /  Социум  

Самарский Литературный Музей приглашает посетителей на открытие новой части экспозиции

11 февраля 2020 23:16
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Ставшей итогом проекта «Толстой: смена оптики», над которым сотрудники музея трудились в течение всего 2019 года.
Самарский литературный музей приглашает посетителей на открытие новой части экспозиции, ставшей итогом проекта «Толстой: смена оптики», над которым сотрудники музея трудились в течение всего 2019 года.

Была проделана большая работа по изучению массива мнений современников о Толстом, исследованию архивных фото и видеоматериалов, рукописей, а также поиску новых форм демонстрации личности и творчества Толстого посетителю – человеку XXI века. К разработке художественной части проекта были привлечены ведущие самарские музейные проектировщики Александр и Ольга Филимоновы.

Проект стал победителем грантового конкурса Российского фонда культуры "Гений места. Новое краеведение" и был реализован при его поддержке.

Пространство «Толстой: смена оптики» показывает 5 ярких образов Толстого: «модернист», «эмигрант», «советский писатель», «гедонист» и «трудоголик», сквозь призму которых можно будет по-новому взглянуть на материалы, представленные в экспозиции. На своем жизненном пути Толстой не раз сталкивался с проблемой выбора, и вопросы, которые вставали перед ним, актуальны и для современного человека

На выставке посетители смогут увидеть Толстого на домашних снимках с отдыха на море, а также в костюме для греко-римской борьбы, попробовать самостоятельно выбрать ему новый имидж, послушать возникшие в советское время анекдоты и мифы об известном писателе, проследить маршрут его эмиграции и узнать тайну творческого метода автора.

Открытие состоится 27 февраля в 19:00.
Вход на открытие свободный.
Стоимость билета на основную экспозицию музея в другие дни - 150 рублей, передает пресс-служба Самарского Литературного Музея. 
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Комментарии


Социум
11 февраля 2020  23:16
Ставшей итогом проекта «Толстой: смена оптики», над которым сотрудники музея трудились в течение всего 2019 года.
Самарский Литературный Музей приглашает посетителей на открытие новой части экспозиции
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