Самарский Литературный Музей приглашает посетителей на открытие новой части экспозиции

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Была проделана большая работа по изучению массива мнений современников о Толстом, исследованию архивных фото и видеоматериалов, рукописей, а также поиску новых форм демонстрации личности и творчества Толстого посетителю – человеку XXI века. К разработке художественной части проекта были привлечены ведущие самарские музейные проектировщики Александр и Ольга Филимоновы.Проект стал победителем грантового конкурса Российского фонда культуры "Гений места. Новое краеведение" и был реализован при его поддержке.Пространство «Толстой: смена оптики» показывает 5 ярких образов Толстого: «модернист», «эмигрант», «советский писатель», «гедонист» и «трудоголик», сквозь призму которых можно будет по-новому взглянуть на материалы, представленные в экспозиции. На своем жизненном пути Толстой не раз сталкивался с проблемой выбора, и вопросы, которые вставали перед ним, актуальны и для современного человекаНа выставке посетители смогут увидеть Толстого на домашних снимках с отдыха на море, а также в костюме для греко-римской борьбы, попробовать самостоятельно выбрать ему новый имидж, послушать возникшие в советское время анекдоты и мифы об известном писателе, проследить маршрут его эмиграции и узнать тайну творческого метода автора.Открытие состоится 27 февраля в 19:00.Вход на открытие свободный.Стоимость билета на основную экспозицию музея в другие дни - 150 рублей, передает пресс-служба Самарского Литературного Музея.