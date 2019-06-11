Самарские активисты ОНФ организуют семейный праздник в День России на площади Кирова

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Все жители города смогут посмотреть концертную программу «Моя страна – моя Россия», разукрасить баннер-раскраску «Символы России», принятьучастие в викторинах и играх с ростовыми куклами, а также получить игрушки из воздушных шариков!Мероприятие состоится 12 июня в 16.00 часов по адресу: Самара, площадь Кирова, передает пресс-служба Самарского регионального отделения ОНФ.