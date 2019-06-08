Самарская полиция предупреждает: Осторожно, мошенники!

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Основная доля потерпевших проживают в других городах Российской Федерации, и это сильно осложняет работу полицейских. Пострадавшие являются абонентами различных телекоммуникационных компаний, осуществляющих предоставление услуг как беспроводной, так и проводной связи.Жертвами мошенников становятся все слои населения, ограничений в возрасте, месте жительства и социальном положении нет. Однако, как правило, по схемам «родственник совершил правонарушение» либо «деньги в долг» жертвами становятся граждане пожилого возраста, имеющие взрослых детей.Еще один распространенный вид мошенничества - посредством SMS–сообщений на телефон о «блокировке банковской карты», в данном случае потерпевшему на мобильный телефон приходит СМС-сообщение с текстом «Ваша карта заблокирована, либо аннулирована» и указывается номер телефона, по которому необходимо обратиться. После звонка преступник узнает у потерпевшего номер карты, ФИО, и сумму на карте, после чего просит пройти к банкомату (терминалу), и произвести ряд манипуляций, якобы с целью установления новых паролей, а также возврата принадлежащей потерпевшему денежной суммы.Если Вам поступило СМС-сообщение такого рода, необходимо:- ни в коем случае не перезванивать на предлагаемые номера;- обратить внимание на номер телефона, с которого приходят СМС-сообщения и проверить совпадает ли он с официальным номером вашего банка- если все же возникли какие-либо сомнения, необходимо перезвонить на номер телефона, указанный на оборотной стороне банковской карты и уже с оператором выяснить интересующие вопросы;- если гражданин все же позвонил по указанному в сообщении номеру и после общения с неизвестным (неизвестной) его сомнения в истинности полученной информации укрепились, то ни в коем случае не надо идти к банкомату (терминалу), как этого настойчиво требуют мошенники, а необходимо пройти в ближайшее отделение банка и уточнить информацию там;- необходимо помнить, что ни в коем случае не следует подключать банковские услуги типа «Мобильный банк» и т.п. по чьей либо просьбе и тем более сообщать полученные пароли посторонним лицам, даже если они представляются сотрудниками банка;- также необходимо знать, что раздел в меню банкомата (терминала) «платежи и переводы» используется лишь для перевода денежных средств и ни в коем случае не для разблокировки банковской карты.Таким образом, чтобы не стать жертвами мошенников, вам необходимо быть более внимательными, по возможности проверять информацию, озвученную возможными мошенниками (у родственников, у представителей банков, организаций), тем более, если вас просят произвести какие-либо действия, связанные с передачей денежных средств. Ни при каких обстоятельствах нельзя разглашать персональные данные о себе и об имеющихся в наличии банковских картах.Если беды избежать не удалось незамедлительно обратитесь в ближайшее отделение полиции, либо позвоните по телефонам: 020, 102. Также связаться с полицейскими вам поможет «Мобильное приложение МВД России», которое совершенно бесплатно можно установить на смартфон или планшет, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.