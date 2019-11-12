Самарская областная библиотека для слепых проведет Онлайн-трансляцию экскурсии по Музею Модерна в особняке Курлиной

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В Самаре в рамках национального проекта «Культура», реализуемого по поручению Президента России, проводятся онлайн-экскурсии поСамарским музеям. В Самарском регионе реализация нацпроекта проходит под личным контролем губернатора, который является председателем рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по направлению «Культура».В ноябре во время онлайн-трансляции экскурсии участники виртуально посетят особняк Курлиных, узнают историю особняка и истории его владельцев, а также узнают о том, что связывает Музей Модерна и Королевство Швеции.Усадьбу Курлиных по праву называют «жемчужиной» самарского модерна. Это целостная архитектурно-историческая среда, культурная модель эпохи модерна конца XIX – начала XX веков, времени наивысшего расцвета купеческой Самары.Первый в России Музей Модерна занимается изучением стиля модерн в регионе, сбором информации и предметов той эпохи.План дальнейших экскурсий – 1 мероприятие в месяц, исходя из годового плана проведения экскурсий.В рамках проекта «Я иду, шагаю по Самаре» это двенадцатая экскурсия. Подобные экскурсии уже прошли в Театре юного зрителя «СамАрт», УсадьбеА.Толстого, особняке Клодта, Центре российской кинематографии «Художественный» имени Т.А. Ивановой, Самарской областной библиотеке для слепых, Доме-музее В.И. Ленина, Доме-музее И. Е. Репина, Самарском зоопарке, на Волжской набережной и улицах старой Самары.Стартовал проект в декабре 2018 года. Предыдущие одиннадцать экскурсий получили 75693 просмотра. До конца 2019 года в рамках проекта пройдет еще одна онлайн-экскурсия: по Самарскому академическому театру оперы и балета, передает пресс-служба облправительства.