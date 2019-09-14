Самарская область отмечает День Дружбы народов

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В 2019 году посвящен Международному году языков коренных народов. Для того, чтобы гости праздника могли познакомиться со всем многообразием народов, населяющих Самарскую область, прикоснуться к их традициям и обычаям, на территории сада развернуто более 30 интерактивных площадок, на которых проходят выставки, мастер-классы и квесты. Кроме того, весь день на главной сцене проходит гала-концерт с участием 50 лучших национальных творческих коллективов региона. С праздником земляков поздравил губернатор Самарской области«Я очень рад, что в многонациональной Самарской области празднование Дня дружбы народов стало доброй традицией. И сегодня мы его проводим здесь, в Струковском саду. Мы объединены нашей родной землей, культурными традициями многих народов, проживающих на территории Самарской области, – обратился к присутствующем Глава региона. –Наша страна великая именно потому, что она многонациональная, потому что культуры развиваются вместе, обогащая друг друга. Очень рад, что на нашей земле народы живут в мире, добрососедстве и братстве на протяжении веков. Это то богатство, которое мы передадим будущим поколениям!»Губернатор также наградил Почетным знаком «За вклад в укрепление дружбы народов» доцента кафедры теории и истории культуры самарского института культуры, ведущего этнографа Самарской области. Кроме того, благодарностями губернатора были отмечены руководитель ансамбля песни и танца «Чародеи» Кинель-Черкасского районаи завсектором развития спорта и молодежной политики комитета культуры спорта туризма и молодежной политики администрации Камышлинского районаПоздравляя гостей праздника, председатель региональной общественной организации «Союз народов Самарской области»отметил: «Самое главное – дружба. Без дружбы жить невозможно. Поэтому я желаю всем присутствующим дружбы в домах».После торжественной церемонии открытия этнофестиваля Дмитрий Азаров и другие почетные гости оценили работу интерактивных площадок. Одна из них – «пазл дружбы» – мозаичное панно, которое представляет собой герб Самарской области размером 6х6 метров из 81-ой детали в обрамлении национальных орнаментов народов региона.Не менее увлекательная площадка – тематическая стена граффити «Мы рисуем дружбу». Здесь мастера граффити предлагают всем желающем внести свой вклад в создание в 35-ти метровой картины, символизирующей дружбу народов в Самарском крае.Для любителей прозы и поэзии подготовлена литературная площадка. На ней участники праздника читают стихи на родных языках, будь то польский, чувашский, украинский, татарский, казахский и другие. Здесь же выставлена литература на родных языках, установлен арт-объект «Дерево дружбы».Отдельная площадка посвящена Году театра в России. Здесь выступает Камышлинский народный театр, которому в 2020 году исполняется 100 лет.Проверить эрудицию можно в игре «Эйнштейн-пати», ответив на вопросы по этноконфессиональной теме, а также поучаствовав в «этно-квесте».В Струковском сегодня также чествуют по старинным традициям молодожёнов, а также поздравляют пары, прожившие в браке более 50 лет.Также на площадках проводятся мастер-классы по славянской письменности, изготовлению национальных кукол, а также работает «Город мастеров», передает пресс-служба облправительства.