Самарская область – в пятерке лидеров по объему ввода в эксплуатацию жилых домов

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Самарский областной Фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ) по поручению министерства строительства подготовил аналитическую записку «Основные показатели строительной отрасли Самарской области и ее позиционирование в составе Приволжского Федерального округа» за период январь-октябрь 2019 года. Рассмотрены основные показатели строительной отрасли Самарского региона.На основании данных Федеральной службы государственной статистики и территориальной службы государственной статистики субъектов ПФО, в январе - октябре 2019 года в Самарской области было введено в эксплуатацию 1005,7 тыс. кв.м. общей площади жилых домов, что составило 8,8% от суммарного объема ввода по Приволжскому федеральному округу в целом.По объему ввода за указанный период Самарская область находится на четвертом месте, уступая Республике Татарстан, Республике Башкортостан иНижегородской области, передает пресс-служба облправительства.