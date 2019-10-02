Самара поделится опытом создания НОЦ в рамках форума по новым производственным технологиям в Санкт-Петербурге

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Организаторами мероприятия выступают Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Центр компетенций НТИ «Новыепроизводственные технологии» на базе Института передовых производственных технологий СПбПУ, Ассоциация «Технет» и Группа высокотехнологичных компаний CompMechLab®. Форум проводится при поддержке Государственной корпорации «Ростех».В пленарном заседании Форума примут участие специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, директор Департамента инноваций и перспективных исследований министерства науки и высшего образования Российской Федерации Вадим Медведев, генеральный директор АО «Российская венчурная компания» Александр Повалко, представители министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. В ходе форума выступят спикеры открупнейших российских компаний, в том числе ОАО «РЖД», ПАО «Газпром нефть», ГК «Росатом». Доклады будут посвящены опыту цифровой трансформации предприятий, применению новых производственных технологий, созданию информационной инфраструктуры и обеспечению информационной безопасности.По личному приглашению проректора по перспективным проектам Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Алексея Боровкова на пленарном заседании с докладом «Роль управляющей компании в создании НОЦ на примере опыта Самарской области» выступит генеральный директор АНО «Институт регионального развития», управляющей компании Научно-образовательного центра Самарской области, Ольга Михеева. Опыт создания и развития самарского НОЦ заинтересовал петербургскую делегацию в ходе недавнего визита в качестве почётных гостей Первой инжиниринговой конференции в Самарской области. Руководитель управляющей компании самарского НОЦ поделится с коллегами менеджерским опытом открытия в регионе центра, а также наработками по выстраиванию управленческой платформы взаимодействия участников консорциума.Вдвойне примечателен тот факт, что самарская делегация представителей регионального научно-образовательного центра получила почётное право выступить в рамках форума наряду с представителями двух других научно-образовательных центров Тюмени и Нижнего Новгорода, уже имеющих путёвку в «высшую лигу» НОЦ мирового уровня.Напомним, что специализация центров предполагает «усиление сильного». Так, НОЦ Тюменской области займётся развитием нефтегазовой отрасли. Учёные Нижегородской области сосредоточатся на суперкомпьютерном моделировании, геофизике, геологии и генетике. Ключевыми направлениями деятельности НОЦ Самарской области являются передовые разработки в сфере двигателестроения, проекты для аэрокосмической и авиационной техники, медицинские технологии, а также биотехнологии, новые производственные технологии в части цифрового проектирования и моделирования.Основные мероприятия Первого Всероссийского форума «Новые производственные технологии»:— презентация дорожной карты по направлению развития «сквозной» цифровой технологии «Новые производственные технологии»;— стратегическая сессия для представителей научно-образовательных центров мирового уровня (НОЦ), на которой будут рассмотрены перспективы деятельности НОЦ по направлению «Цифровая экономика»;— практическая работа по Зеркальным инжиниринговым центрам (ЗИЦ), в рамках которой Центр НТИ СПбПУ представит разработанный алгоритм создания ЗИЦ на базе вузов;— презентация совместного проекта Центра НТИ СПбПУ и Autodesk в России и СНГ — разработанные регламенты для машиностроительных предприятий в рамках стратегии «Цифровая фабрика. Индустрия 4.0», передает пресс-служба облправительства.