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Новости /  Общество /  Социум  

Ростуризм дал указание остановить продажу туров в Италию и Иран

27 февраля 2020 14:19
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Рекомендации ведомства также касаются Южной Кореи. Ранее во всех трех странах резко выросло количество случаев заражения коронавирусом нового типа.
Федеральное агентство по туризму рекомендовало российским туроператорам и турагентам приостановить формирование и продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран из-за резкого роста числа случаев заражения коронавирусом, передает РБК. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Кроме пакетных туров под рекомендацию Ростуризма подпадают и отдельные туристские услуги.

Ведомство рекомендует «в обязательном порядке» информировать туристов о текущей эпидемиологической обстановке в трех странах, а также о порядке изменения или расторжения договора. В сообщении говорится, что в сложившихся обстоятельствах туристы «имеют безусловное право требовать расторжения договора <...> или изменения его условий».

Российским туристам агентство рекомендовало не покидать территорию отелей в Италии, Иране или Южной Корее, за исключением случаев трансфера в аэропорты или выезда из страны.

В компании Tez Tour РБК сообщили, что в ближайшее время на сайте туроператора будет приостановлена продажа туров в указанные Ростуризмом страны. «Предпринимаются те же действия, что и по ситуации с Китаем. Туристы могут выбрать другое направление или аннулировать тур с полным возмещением его стоимости», — сообщили в пресc-службе.

В конце января Ростуризм выпустил такие же рекомендации относительно туров в Китай.

По предварительным оценкам Ассоциации туроператоров России (АТОР), сейчас в Италии находятся около 6–7 тыс. организованных российских туристов. С учетом самостоятельных путешественников их число может достигать 20 тыс. человек. Около 40% туристов, поехавших в рамках туров, сейчас пребывают в Риме, остальные отдыхают на горнолыжных курортах и находятся в экскурсионных турах, говорится на сайте АТОР. По данным туроператоров, в стране не наблюдается паника ни среди местных жителей, ни среди туристов, просьб о досрочном прерывании отдыха не поступало.

Вместе с тем туроператоры сообщают, что к ним поступают множественные запросы об аннуляции туров в Италию от тех, кто уже купил путевку, но еще не отправился на отдых. Об этом также говорится в сообщении АТОР.

В настоящий момент рейсы из России в Италию выполняют «Аэрофлот», «Россия», «Победа», S7, «Уральские авиалинии», Utair и Alitalia. РБК направил запросы авиакомпаниям.

Ранее «Аэрофлот» сообщал РБК, что пассажиры начали возвращать ранее купленные билеты в Италию, Южную Корею и Иран, но отмечал, что объемы возврата можно будет оценить только по фактической загрузке самолетов.

Рекомендации Ростуризма поступили после того, как в Италии, Южной Корее и Иране резко выросло число зараженных коронавирусом нового типа. Накануне МИД России посоветовал временно воздержаться от поездок в эти страны, а находящимся на их территории соотечественникам передать свои контактные данные российским посольствам.

С 1 марта Россия ограничивает авиасообщение с Южной Кореей из-за распространения коронавируса, сообщила в среду вице-премьер Татьяна Голикова. Запрет коснется всех авиакомпаний, кроме «Аэрофлота» и его дочерней компании «Аврора». Последняя сможет совершать рейсы в Корею до тех пор, пока не вывезет всех россиян, «Аэрофлот» будет летать в Москву, а граждане, прилетающие из республики, также будут проходить через терминал F аэропорта Шереметьево», сообщала вице-премьер.

В S7 назвали запрет на полеты «грубым нарушением конкуренции на рынке авиаперевозок». Позже в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы сообщили РБК, что ФАС будет проводить мониторинг цен на авиабилеты, с тем чтобы в результате падения прибыли авиакомпаний на внешних рынках не поднимались цены на внутренних направлениях.


Фото: Сергей Чириков / EPA / ТАСС / РБК





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Комментарии


Социум
27 февраля 2020  14:19
Рекомендации ведомства также касаются Южной Кореи. Ранее во всех трех странах резко выросло количество случаев заражения коронавирусом нового типа.
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