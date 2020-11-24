Россельхознадзор СО:  информация о ситуации по африканской чуме свиней на территории региона

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Управление Россельхознадзора по Самарской области информирует о ситуации по африканской чуме свиней на территории региона

С начала января 2020 года по настоящее время на территории Самарской области зарегистрировано 123 случая заболевания АЧС (как среди домашних свиней, так и среди диких кабанов). Также было выявлено 2 случая обнаружения генома АЧС в продукции животноводства.

Заболевание регистрировалось на территории городских округов: Самары (Красноглинский район), Новокуйбышевска (п. Маяк), Жигулевска, Тольятти, Сызрани, Чапаевска, а также в 16 муниципальных районах: Кошкинский, Красноярский, Ставропольский, Сызранский, Сергиевский, Исаклинский, Безенчукский, Кинель-Черкасский, Волжский, Шигонский, Приволжский, Челно-Вершинский, Красноармейский, Богатовский, Кинельский, Похвистневский. Постановлением Губернатора Самарской области на данных территориях были установлены ограничительные мероприятия (карантин).

Совместно с должностными лицами администраций сельских (городских) поселений на территории всех муниципальных районов и городских округов, где выявлялась АЧС, были проведены ветеринарно-санитарные обследования хозяйств (в том числе личных подсобных и крестьянско-фермерских), занимающихся содержанием свиней, на предмет их соответствия требованиям «Ветеринарных правил содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации», утвержденных приказом №114 Министерства сельского хозяйства РФ.

Только за два последних месяца, в октябре и ноябре 2020 года к списку территорий Самарской области, где была обнаружена африканская чума свиней, добавилось 8 новых случаев:

12.10.2020 - ООО «Волжское» Волжского района (обнаружен погибший кабан)

15.10.2020 - Охотхозяйство « Красноармейское» ООО «Защита» Красноармейского района (обнаружено три погибших кабана)

18.10.2020 - АО «Северный ключ» отделение №1 и отделение №5 с. Савруха Похвистневского района (около 36000 свиней)

30.10.2020 - ИП КФХ Мучкаев с. Съезжее Богатовского района (3114 свиньи)

03.11.2020 - Охотхозяйство «Самсоновское-2» (ООО «Старт-5») Исаклинского района (обнаружены 4 погибших кабана)

12.11.20 – Охотхозяйство «Самарское» (ООО «Эко-Инвест») Кинельского района (3 погибших кабана)

16.11.20 – Охотхозяйство «Самсоновское-2» (ООО «Старт-5») Исаклинского района (обнаружен погибший кабан)

18.11.20 – Охотхозяйство ООО «Защита» 1 труп кабана около с. Колывань Красноармейского района

На данный момент из-за африканской чумы свиней у населения и организаций, расположенных в 1 угрожаемой зоне, изъяли 44 881 голову свиней. Также было изъято и уничтожено 4151 кг мяса и мясопродуктов.

На территории всех эпизоотических очагов и инфицированных объектах были проведены следующие ветеринарно-санитарные мероприятия:

- утилизация трупов животных путем сжигания, дезинфекция мест обнаружения и утилизации трупов, демонтаж деревянных конструкций и их уничтожение

- функционирование охранно-карантинных постов в круглосуточном режиме;

- ветеринарно-санитарная обработка транзитного транспорта на охранно-карантинных постах;

- информирование населения о складывающейся обстановке и принимаемых мерах;

- мониторинг обстановки в муниципальных образованиях;

На территории муниципальных образований, в которых не обнаружены признаки АЧС, выполняются следующие мероприятия:

- переведены на усиленный режим работы органы управления, силы и средства, непосредственно задействованные в выполнении мероприятий по предупреждению распространения эпизоотии связанной с африканской чумой свиней в рамках повышенной готовности территориальной подсистемы РСЧС Самарской области;

- уточнены планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- усилен контроль состояния окружающей среды, мониторинга заболевания животных, способных привести к возникновению чрезвычайных ситуаций;

- осуществляется прогноз неблагоприятного развития эпизоотии связанной с АЧС на территории муниципального образования, а также оценку социально-экономических последствий;

- сформированы рабочие (оперативные) группы по профилактике эпизоотии АЧС, организовано в них дежурство должностных лиц (при необходимости круглосуточно);

- ежедневно информируется департамент ветеринарии Самарской области и Управление Россельхознадзора по Самарской области о складывающейся обстановке по АЧС.

Фото: Россельхознадзор СО