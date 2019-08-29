Работники самарских предприятий будут заниматься физкультурой и спортом в течении рабочего дня

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В Самарской области полным ходом идет реализация национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение» в части повышения продолжительности жизни населения и снижения смертности трудоспособного населения. Профсоюзы принимают активное участие не только в реализации мероприятий напроектов, но и в достижении поставленных Президентом Россиизадач. На расширенном заседании Совета ФПСО, губернатор Самарской областипризвал профсоюзы активно включиться в реализацию данного национального проекта. Федерация профсоюзов Самарской области при поддержке Департамента физической культуры и спорта Администрации г.о. Самара реализует проект по вовлечению сотрудников предприятий и организаций в регулярные занятия физической культурой и спортом «Спорт — норма жизни». На эти цели выделен грант из средств бюджета г.о. Самара.«Сохранение здоровья трудящихся является одним из основных направлений деятельности профсоюзов, а организация производственной гимнастики на предприятиях позволяет не только улучшить здоровье работников, повысить их производительность труда, но и поднять моральный дух и укрепить единство коллектива. Поэтому мы всесторонне будем поддерживать предприятия и организации, внедряющие проект у себя» — отметил председатель Федерации профсоюзов Самарской областиС целью популяризации здорового образа жизни в рамках проекта Федерацией профсоюзов Самарской области с 1 сентября по 15 ноября 2019 года будет проводиться Конкурс на организацию регулярных занятий производственной гимнастикой среди сотрудников предприятий и организаций городского округа Самара.В помощь трудовым коллективам был разработан комплекс ежедневных упражнений на основе исследований и рекомендаций Министерства спорта Российской Федерации. Для удобства сотрудников создано пособие, записаны аудио и видеоролики, демонстрирующие упражнения. Программа внедрения производственной гимнастики разработана Министерством здравоохранения Российской Федерации.Уже более 11000 сотрудников стали участниками конкурса. Они будут укреплять здоровье и поднимать своё настроение на ежедневных перерывах в течении рабочего дня. Самые активные и дисциплинированные получат в конце года призы от Федерации профсоюзов Самарской области и Департамента физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара.По вопросам участия в конкурсе необходимо обращаться в департамент организационно-кадровой работы и развития профсоюзного движения Федерации профсоюзов Самарской области по тел. 242-31-81, 332-26-26, 332-12-89, передает пресс-служба облправительства.Фото: соцсети