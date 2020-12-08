Пятнадцать мелодий, восславляющих Богородицу: хор Самарского театр оперы и балета исполнит «Ave Maria»

114

«Ave Maria» – «Радуйся, Мария»: слова, с которыми уже тысячу лет христиане обращаются к Пресвятой Богородице, Деве Марии, открывая ей свои самые сокровенные просьбы, чаяния, надежды. Деве Марии посвящены прекрасные полотна величайших художников, величественные архитектурные творения.

Молитва «Ave Maria» была положена на музыку композиторами самых разных стран, эпох и стилей, создавая произведения для самых разнообразных составов исполнителей.

9 и 25 декабря в колонном зале Самарского академического театра оперы и балета состоятся концерты «Ave Maria». Зрители услышат 15 музыкальных шедевров от XVIII века до наших дней в исполнении хора Самарского театра оперы и балета: сочинения Вольфганга Амадея Моцарта, Луиджи Люцци, Эдварда Грига, Антонина Дворжака, Джузеппе Верди, Ференца Листа, Антона Брукнера, Александра Гречанинова и наших современников – Дьёрдя Орбана и Людмилы Куликовой. Украшением концерта станет «Ave Maria» Иоганна Себастьяна Баха – Шарля Гуно, одна из самых известных мелодий на этот текст, в сопровождении скрипки и фортепиано.

Дирижер – Максим Пожидаев, скрипка – Татьяна Казакова, концертмейстер и ведущий концерта – Мариана Новикова, передает пресс-служба САТОБ.