Пьяный Михаил Ефремов "разгонял" ОМОН в центре Москвы. Видео

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— Я вам серьёзно говорю, вам никто ничего плохого не делает. *** ли вы делаете людям плохое? Ваш ответ — по команде, — говорил артист заплетающимся языком.— Мы в первую очередь защищаем вас, — ответил ему один из правоохранителей.— Тогда дай я скажу [отбирает мегафон]. Ну-ка, менты, расходитесь! Ребята, поймите, вы такие же, как мы! — заявил Ефремов.В ответ на это один из полицейских резонно поинтересовался у артиста, зачем тот делает это "позорище", на что Ефремов ответил, что просто "пьяный в г..но".— А кто из вас, кстати, был вчера в ВДВ? — довольно нелогично резюмировал актёр.