Представители активной молодежи СО провели «Молодежную стратегическую сессию»
10 февраля 2020 15:02
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Обозначая векторы развития региона, Дмитрий Азаров в своем Послании отметил: «Основной тренд нашей политики – это реализация национальных проектов. Они дают свой эффект уже сейчас. И наша общая задача, общая ответственность — сделать так, чтобы темпы позитивных изменений нарастали с каждым годом. Чтобы их результаты были ощутимы для жителей региона не в туманном будущем, не в бумажных показателях, а в жизни, и уже сегодня».
Инициатором первой молодежной сессии стал Илья Беседин - участник проекта «Лидеры России» и молодежного кадрового резерва Самарской области. При содействии департамента кадровой политики и государственного управления Администрации Губернатора Самарской области организовал пилотный проект в своем муниципальном районе.
Место проведения мероприятия выбрали не случайно. «Центр семейного чтения» в Сергиевске - один из ярких примеров реализации нацпроекта «Культура» на территории Самарской области.
Сначала участникам сессии рассказали о том, что было сделано благодаря нацпроектам в Сергиевском районе в прошлом году. Ребята узнали, что в их
муниципалитете построены новые дома и дороги, реконструированы общественные пространства и дворы, обновлены учреждения культуры. Затем участники разделились на команды и стали готовить свои предложения по привлечению людей к реализации национальных проектов.
«Сегодня наша молодежь проявила свою креативность, предложив весьма оригинальные идеи по информированию и максимальному привлечению наших граждан к реализации нацпроектов, - прокомментировал организатор сессии Илья Беседин. - Идей очень много и большинство из них самобытны и уникальны: начиная от брендирования до создания ЭКО-отрядов. Конечно, одним подобным мероприятием мы не ограничимся. Наша команда готова
подключиться к этой работе на территории всей Самарской области. В подготовке сегодняшней встречи участвовали коллеги из других регионов, они также готовы помочь в работе по популяризации национальных проектов на территории губернии и России».
«Благодаря этому форуму жители Сергиевского района узнают гораздо больше о том, как в нашем муниципалитете и в губернии в целом реализуются
национальные проекты. Я работал в команде, которая готовила предложения по нацпроекту «Здравоохранение». Считаю, что надо провести опрос
жителей о работе наших медицинских учреждений, в ходе которого можно будет также рассказать им о том, что сделано за год, - рассказал молодой
предприниматель Андрей Кузнецов. – Например, преобразилась детская поликлиника в Сергиевске и здесь внедрены стандарты «Бережливой поликлиники».
«Проводить такие сессии очень нужно, ведь в ходе обсуждения рождаются нестандартные идеи. Я уверен, лучшие из них мы сможем использовать в дальнейшей работе», - подчеркнул глава Сергиевского района Алексей Веселов.
«Сегодня мы рассказали активной молодежи нашего района о возможностях национальных проектов, о том, как они могут изменить нашу жизнь. Каждый гражданин нашей страны должен быть проинформирован об этом. Люди должны включаться в эту деятельность, предлагать идеи и пути реализации программ в каждом конкретном муниципалитете. Эта работа должна быть целенаправленной и системной», - отметили в завершение работы форума организаторы, передает пресс-служба облправительства.
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