Представитель Отрадного - «Лидер XXI века» России

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В Москве объявили результаты Всероссийского конкурса «Лидер XXI века». В номинации «Лидер детского/молодежного общественного объединения» победила Марина Абрамова из Отрадного Самарской области.

В этом году конкурс «Лидер XXI века» проходил в несколько этапов. Сначала были определены победители регионального этапа - он проходил в Самарской области с июня по август. Победители получили возможность принять участие в заочном этапе Всероссийского конкурса, который и определил финалистов. Финал проходил в онлайн-формате. Сначала для участников провели обучение по развитию лидерских качеств, soft skills. Потом конкурсанты решали кейсы по конфликтным ситуациям, а эксперты оценивали их личностные и деловые качества.

Марина Абрамова является активистом молодежного объединения «Изнанка», участвует и координирует акции и проекты. Она принимала активное участие в реализации проекта «Интеллектуальный клуб «Кот Борис», в ходе которого проводились интеллектуальные мероприятия для молодежи города. Также Марина является автором онлайн-курса про здоровый образ жизни «На страже здоровья». В прямом эфире специалисты рассказывали молодым людям секреты сохранения физического и психологического здоровья.

Напомним, что Самарская область стала лидером по количеству финалистов конкурса «Лидер XXI века». В финале наш регион представляли 10 человек. Всего участие в региональном этапе принимали 53 человека, передает пресс-служба облправительства.

Фото: пресс-служба облправительств