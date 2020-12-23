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Представитель Отрадного - «Лидер XXI века» России

23 декабря 2020 14:57
103
В номинации «Лидер детского/молодежного общественного объединения» победила Марина Абрамова из Отрадного Самарской области.

В Москве объявили результаты Всероссийского конкурса «Лидер XXI века». В номинации «Лидер детского/молодежного общественного объединения» победила Марина Абрамова из Отрадного Самарской области.

В этом году конкурс «Лидер XXI века» проходил в несколько этапов. Сначала были определены победители регионального этапа - он проходил в Самарской области с июня по август. Победители получили возможность принять участие в заочном этапе Всероссийского конкурса, который и определил финалистов. Финал проходил в онлайн-формате. Сначала для участников провели обучение по развитию лидерских качеств, soft skills. Потом конкурсанты решали кейсы по конфликтным ситуациям, а эксперты оценивали их личностные и деловые качества.

Марина Абрамова является активистом молодежного объединения «Изнанка», участвует и координирует акции и проекты. Она принимала активное участие в реализации проекта «Интеллектуальный клуб «Кот Борис», в ходе которого проводились интеллектуальные мероприятия для молодежи города. Также Марина является автором онлайн-курса про здоровый образ жизни «На страже здоровья». В прямом эфире специалисты рассказывали молодым людям секреты сохранения физического и психологического здоровья.

Напомним, что Самарская область стала лидером по количеству финалистов конкурса «Лидер XXI века». В финале наш регион представляли 10 человек. Всего участие в региональном этапе принимали 53 человека, передает пресс-служба облправительства.

 

Фото:   пресс-служба облправительств

 

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РКС-Самара выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
23 декабря 2020  12:25 
«РКС-Самара» выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
Сейчас, в XXI веке, длина водопроводных сетей города Самары превышает 1600 км.  ЖКХ
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Директор по качеству «РКС-Самара» Егорова Юлия Анатольевна о состоянии воды в Волге и системе водоочистки в Самаре.
21 декабря 2020  21:11 
Егорова Юлия Анатольевна: «жёлтую» воду мы не ждём, хотя и готовы к любым неожиданностям
Директор по качеству «РКС-Самара»о состоянии воды в Волге, перспективных источниках воды и системе водоочистки в Самаре. ЖКХ
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Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
21 декабря 2020  11:40 
Сергей Миронов: Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
Создание частных вытрезвителей в российских регионах приведёт к печальным последствиям, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В стране
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Новости Тольятти
23 декабря 2020  16:50
По сравнению с проектом бюджета в первом чтении доходы и расходы бюджета на 2021 год были увеличены на 236, 517 млн рублей.
Бюджет Тольятти на 2021 год принят в итоговом чтении
По сравнению с проектом бюджета в первом чтении доходы и расходы бюджета на 2021 год были увеличены на 236, 517 млн рублей. Новости Тольятти
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23 декабря 2020  15:19
Сегодня ОЭЗ «Тольятти» входит в число наиболее успешно развивающихся в стране.
Возможности резидентов ОЭЗ расширены на федеральном уровне
Сегодня ОЭЗ «Тольятти» входит в число наиболее успешно развивающихся в стране. Новости Тольятти
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22 декабря 2020  16:28
Открытие «ТракСпецСервиса» состоялось 21 декабря.
Резидент «Жигулевской долины» открыл в Тольятти первый центр по установке ГБО на дизельную технику
Открытие «ТракСпецСервиса» состоялось 21 декабря. Новости Тольятти
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