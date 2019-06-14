Подведены первые итоги перехода Самарской области на цифровое ТВ
14 июня 2019 15:52
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В мероприятии приняли участие врио заместителя председателя Правительства Самарской области – руководитель департамента информационных
технологий и связи Станислав Казарин, и.о. директора и главный инженер филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» Марат Юсупов; заместитель главы городского округа Самара — руководитель департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Ольга Слесарева; руководитель департамента информационных технологий и связи администрации г.о. Тольятти Елена Балашова.
Станислав Казарин напомнил, что масштабный проект перехода на цифровое телевидение реализуется по всей стране, первый этап отключения аналогового сигнала состоялся в декабре прошлого года. В Самарской области отключение «аналога» произошло 3 июня, одновременно с 36 другими регионами России, которые вошли в третью волну отключения. Четвертая волна затронет еще 5 субъектов РФ.
«Этому событию предшествовала большая подготовительная работа. Активная ее фаза началась в августе прошлого года. За это время усилиями различных служб Самарской области порядка 700 тысяч домохозяйств области было обойдено, роздана информация, говорили с владельцами квартир, домов, объясняли ситуацию, связанную с отключением аналогового телевидения», - рассказал Станислав Казарин.
Суммарно за это время в Самарской области было приобретено 64 тысячи цифровых приставок, которые позволяют старым телевизорам принимать цифровой сигнал, и почти 30 тысяч новых телевизоров. В том числе с 3 июня – порядка 26 тысяч приставок и 2,5 тыс. телевизоров.
Для того чтобы максимально облегчить старшему поколению, маломобильным гражданам переход на цифровое телевидение, в регионе было подготовлено 1700 волонтеров, в том числе порядка 400 - в Самаре и 400 – в Тольятти. Это студенты высших учебных заведений, колледжей. Только за период с момента отключения аналогового вещания до сегодняшнего дня было получено почти 7000 вызовов волонтеров. Практически все заявки исполнены. Были случаи, когда люди отказывались от помощи добровольцев, поскольку справились с подключением сами или обратились к родственникам или соседям.
Специалисты отметили, что к настоящему моменту в 4 раза уменьшился объем звонков на горячие линии относительно первых двух дней после отключения.
По словам Станислава Казарина, с понедельника региональный call-центр 88007076123 перейдет на обычный режим работы - с 9.00 до 18.00 по будням, до конца июня основная часть программы перехода на «цифру» будет завершена, будут отработаны повторные заявки, студенты-волонтеры уйдут на каникулы до начала учебного сезона. Однако федеральная горячая линия 88002202002 продолжит работать вплоть до завершения 4 этапа отключения аналогового сигнала.
Социальную поддержку можно будет получить до конца ноября 2019 года: согласно постановлению Правительства Самарской области граждане, относящиеся к социально незащищенным категориям населения, имеют право на компенсацию расходов на приобретение пользовательского оборудования для приема цифрового телевидения.
Ольга Слесарева отметила, что данную социальную помощь смогут получить граждане, являющиеся в период с 01.03.2019 по 30.11.2019 получателями одной из следующих мер социальной поддержки:
— ежегодное социальное пособие студентам из малоимущих семей;
— денежные выплаты по социальному контракту;
— ежемесячное социальное пособие;
— материальная помощь гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
Выплату в размере 1200 рублей можно получить, обратившись в МФЦ с паспортом, СНИЛС, чеком и техпаспортом приобретенного оборудования и предоставив номер счета для перевода денежных средств.
«Есть отдельная программа для тех населенных пунктов, где, к сожалению, цифровое эфирное вещание не присутствует. Таких населенных пунктов у нас почти 250, там проживает порядка 23 тысяч человек, это малые населенные пункты, как правило, они находятся на границах областей – там для отдельных категорий граждан - для нуждающихся, малообеспеченных, - правительством области предусмотрена программа установки спутникового телевидения. На сегодня 100 комплектов уже установлено, ожидаем, что до конца июня еще 50 также будет установлено. По нашим расчетам, потребность была порядка 500
комплектов. В дальнейшем установка будет вестись в соответствии с полученными от населения заявками», - подчеркнул Станислав Казарин.
Марат Юсупов отметил, что филиал РТРС «Самарский ОРТПЦ» в Самарской области занимается строительством и эксплуатацией цифровой эфирной телесети. 135 цифровых передатчиков работают без сбоев, технических проблем не наблюдается.
Также Марат Юсупов подчеркнул, что в рейтинге РТРС Самарская область находится в числе регионов-лидеров по переходу на ЦЭТВ.
В заключение Станислав Казарин выразил благодарность в адрес органов местного самоуправления, городских администраций, добровольцев и СМИ за помощь в информировании населения о цифровом телевидении, передает пресс-служба облправительства.
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