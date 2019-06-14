Подведены первые итоги перехода Самарской области на цифровое ТВ

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В мероприятии приняли участие врио заместителя председателя Правительства Самарской области – руководитель департамента информационныхтехнологий и связи Станислав Казарин, и.о. директора и главный инженер филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» Марат Юсупов; заместитель главы городского округа Самара — руководитель департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Ольга Слесарева; руководитель департамента информационных технологий и связи администрации г.о. Тольятти Елена Балашова.Станислав Казарин напомнил, что масштабный проект перехода на цифровое телевидение реализуется по всей стране, первый этап отключения аналогового сигнала состоялся в декабре прошлого года. В Самарской области отключение «аналога» произошло 3 июня, одновременно с 36 другими регионами России, которые вошли в третью волну отключения. Четвертая волна затронет еще 5 субъектов РФ.«Этому событию предшествовала большая подготовительная работа. Активная ее фаза началась в августе прошлого года. За это время усилиями различных служб Самарской области порядка 700 тысяч домохозяйств области было обойдено, роздана информация, говорили с владельцами квартир, домов, объясняли ситуацию, связанную с отключением аналогового телевидения», - рассказал Станислав Казарин.Суммарно за это время в Самарской области было приобретено 64 тысячи цифровых приставок, которые позволяют старым телевизорам принимать цифровой сигнал, и почти 30 тысяч новых телевизоров. В том числе с 3 июня – порядка 26 тысяч приставок и 2,5 тыс. телевизоров.Для того чтобы максимально облегчить старшему поколению, маломобильным гражданам переход на цифровое телевидение, в регионе было подготовлено 1700 волонтеров, в том числе порядка 400 - в Самаре и 400 – в Тольятти. Это студенты высших учебных заведений, колледжей. Только за период с момента отключения аналогового вещания до сегодняшнего дня было получено почти 7000 вызовов волонтеров. Практически все заявки исполнены. Были случаи, когда люди отказывались от помощи добровольцев, поскольку справились с подключением сами или обратились к родственникам или соседям.Специалисты отметили, что к настоящему моменту в 4 раза уменьшился объем звонков на горячие линии относительно первых двух дней после отключения.По словам Станислава Казарина, с понедельника региональный call-центр 88007076123 перейдет на обычный режим работы - с 9.00 до 18.00 по будням, до конца июня основная часть программы перехода на «цифру» будет завершена, будут отработаны повторные заявки, студенты-волонтеры уйдут на каникулы до начала учебного сезона. Однако федеральная горячая линия 88002202002 продолжит работать вплоть до завершения 4 этапа отключения аналогового сигнала.Социальную поддержку можно будет получить до конца ноября 2019 года: согласно постановлению Правительства Самарской области граждане, относящиеся к социально незащищенным категориям населения, имеют право на компенсацию расходов на приобретение пользовательского оборудования для приема цифрового телевидения.Ольга Слесарева отметила, что данную социальную помощь смогут получить граждане, являющиеся в период с 01.03.2019 по 30.11.2019 получателями одной из следующих мер социальной поддержки:— ежегодное социальное пособие студентам из малоимущих семей;— денежные выплаты по социальному контракту;— ежемесячное социальное пособие;— материальная помощь гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.Выплату в размере 1200 рублей можно получить, обратившись в МФЦ с паспортом, СНИЛС, чеком и техпаспортом приобретенного оборудования и предоставив номер счета для перевода денежных средств.«Есть отдельная программа для тех населенных пунктов, где, к сожалению, цифровое эфирное вещание не присутствует. Таких населенных пунктов у нас почти 250, там проживает порядка 23 тысяч человек, это малые населенные пункты, как правило, они находятся на границах областей – там для отдельных категорий граждан - для нуждающихся, малообеспеченных, - правительством области предусмотрена программа установки спутникового телевидения. На сегодня 100 комплектов уже установлено, ожидаем, что до конца июня еще 50 также будет установлено. По нашим расчетам, потребность была порядка 500комплектов. В дальнейшем установка будет вестись в соответствии с полученными от населения заявками», - подчеркнул Станислав Казарин.Марат Юсупов отметил, что филиал РТРС «Самарский ОРТПЦ» в Самарской области занимается строительством и эксплуатацией цифровой эфирной телесети. 135 цифровых передатчиков работают без сбоев, технических проблем не наблюдается.Также Марат Юсупов подчеркнул, что в рейтинге РТРС Самарская область находится в числе регионов-лидеров по переходу на ЦЭТВ.В заключение Станислав Казарин выразил благодарность в адрес органов местного самоуправления, городских администраций, добровольцев и СМИ за помощь в информировании населения о цифровом телевидении, передает пресс-служба облправительства.