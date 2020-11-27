Подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Уполномоченным по правам человека и военным комиссаром Самарской области

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27 ноября 2020 года состоялась рабочая встреча Уполномоченного по правам человека в Самарской области Ольги Дмитриевны Гальцовой и военного комиссара Самарской области Алексей Федоровича Вдовина. В рамках встречи было подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве.

Во время мероприятия обсуждались темы соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина при призыве на военную службу, прохождении службы по призыву и контракту, замены службы по призыву на альтернативную гражданскую службу, а также вопросы реализации прав граждан, уволенных в запас и членов семей, их социальные гарантии, включая пенсионное обеспечение.

По словам Алексея Федоровича Вдовина, проведение совместных с Уполномоченным по правам человека приемов и консультаций по правовому просвещению граждан необходимо, потому что вопросы соблюдения прав граждан при призыве и прохождении службы всегда есть у призывников и их родителей.

Ольга Дмитриевна Гальцова подчеркнула: ритм жизни молодежи требует и новых, мобильных форматов оказания правовой помощи, например, организация работы совместных «горячих линий» в периоды призывных кампаний, совместное посещение войсковых частей для изучения условий службы, быта, личных встреч, бесед с призывниками.

В завершении рабочей встречи были достигнуты договоренности по проведению ближайшего, предложенного Уполномоченным по правам человека, выездного мероприятия на сборный пункт призывников в Сызрани.