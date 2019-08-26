Я нашел ошибку
сегодня  Понедельник, 26 августа, 18:28
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +20 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 26/08:
USD 65.6
-0.02
EUR 72.62
-0.21
Новости /  Общество /  Социум  

По Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов (4 класс)

26 августа 2019 15:42
151
Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает жителям области о необходимости быть предельно осторожными с огнем.
Главное управление МЧС России по Самарской области информирует: сохранится высокая пожарная опасность лесов.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в период с 27 августа по 2 сентября 2019 года, местами по Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов (4 класс).

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает жителям области о необходимости быть предельно осторожными с огнем.

Рекомендации населению по правилам поведения в пожароопасный сезон:

- соблюдайте запрет на посещение лесов;
- не разводите костер в лесу или на торфянике (даже вблизи водоёмов);
- не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны палы;
- не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями - петардами, бенгальскими огнями и т.п. ;
- не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом;
- недопустимо оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы;
- водителям необходимо быть предельно внимательными - брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного пожара.

Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи), передает пресс-служба облМЧС. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
26 августа 2019  17:45
Представители Самарской делегации — непосредственные участники большинства круглых столов и конференций, проводимых в рамках конгресса.
Самарская делегация стала участником третьего Евразийского аэрокосмического конгресса
Представители Самарской делегации — непосредственные участники большинства круглых столов и конференций, проводимых в рамках конгресса.  Социум
31
26 августа 2019  16:12
Министр промышленности и торговли Михаил Жданов посетил компанию «Пегас-Агро», чтобы оценить работу процесса по повышению эффективности производства.
Реализация нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» способствует внедрению бережливого производства на самарских предприятиях
Министр промышленности и торговли  Михаил Жданов  посетил компанию «Пегас-Агро», чтобы оценить работу процесса по повышению эффективности... Социум
100
26 августа 2019  15:42
Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает жителям области о необходимости быть предельно осторожными с огнем.
По Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов (4 класс)
Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает жителям области о необходимости быть предельно осторожными с огнем. Социум
150
Весь список

Здравоохранение
26 августа 2019  16:59
Итогом операции станет существенное улучшение качества жизни детей с тяжелыми заболеваниями.
В Самарской области детям, нуждающимся в паллиативной помощи, сделают уникальные эндоскопические операции
Итогом операции станет существенное улучшение качества жизни детей с тяжелыми заболеваниями.   Здравоохранение
85
26 августа 2019  09:27
Названы способы снизить вред от смартфонов
Названы способы снизить вред от смартфонов
Последствия от неправильной эксплуатации устройств обычно связаны с опорно-двигательным аппаратом. Здравоохранение
169
24 августа 2019  23:20
Прожестожель – терапия масталгии и мастопатии
 Для того чтобы купировать симптоматику мастолгии и мастопатии, успешно используют гель Прожестожель.  Здравоохранение
62
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14280
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14250
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14354
Весь список
Туризм
26 августа 2019  11:56
Как часто путешественники гладят скульптуры на удачу?
Как часто путешественники гладят скульптуры на удачу?
Периодически возникают споры: а не пора ли запретить такие поглаживания, чтобы не разрушались произведения искусства. Туризм
142
20 августа 2019  10:41
Самара вошла в топ-15 городов рейтинга Uber по частоте коротких поездок
Самара вошла в топ-15 городов рейтинга Uber по частоте коротких поездок
Аналитики провели исследование коротких поездок пользователей в городах-миллионниках. Туризм
265
19 августа 2019  16:49
Зарубежная недвижимость. Поиск и покупка с Domire Estate
 Приобретение жилья за рубежом давно перестало быть чем-то особенным и исключительным.  Туризм
78
Весь список
Образование
26 августа 2019  14:54
Среди них макет малого космического аппарата (МКА) дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «АИСТ-3».
Самарский университет представит инновационные разработки на МАКС-2019 в Жуковском
Среди них макет малого космического аппарата (МКА) дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «АИСТ-3».  Образование
120
26 августа 2019  14:48
Педагоги поделились с коллегами своими образовательными ресурсами.
В Новокуйбышевске состоялась XVI территориальная ярмарка образовательных ресурсов «Новое образование - Поволжскому округу»
Педагоги поделились с коллегами своими образовательными ресурсами.  Образование
124
26 августа 2019  14:32
Задача биобанков – обеспечить фармацевтические и медицинские компании материалом, собранным по клиническим стандартам и в соответствии с действующим законодательством.
СамГМУ займется проведением высокотехнологичных исследований для национального биобанка
Задача биобанков – обеспечить фармацевтические и медицинские компании материалом, собранным по клиническим стандартам и в соответствии с действующим... Образование
121
Весь список

Культура
25 августа 2019  16:51
Ранее СМИ сообщили, что Олега Меньшикова экстренно госпитализировали.
В театре прокомментировали сообщения о госпитализации Меньшикова
Ранее СМИ сообщили, что Олега Меньшикова экстренно госпитализировали.  Культура
329
24 августа 2019  20:09
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником.
Культура
2039
24 августа 2019  09:39
Фестиваль цветов в Самаре: ПРОГРАММА В этом году он будет посвящён Году театра и истории Струковского сада.
Фестиваль цветов в Самаре: ПРОГРАММА
В этом году он будет посвящён Году театра и истории Струковского сада. Культура
2013
Весь список
Мир домашних животных
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15004
Весь список
Мода
21 августа 2019  21:33
Модные бренды предлагают большое разнообразие сумочек, портмоне, кошельков, клатчей и не только.
Чем клатч отличается от дамской сумочки?
  Модные бренды предлагают большое разнообразие сумочек, портмоне, кошельков, клатчей и не только.  Мода
56
12 марта 2019  11:49
Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
 Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ.  Мода
14474
19 января 2019  17:32
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
 Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован.  Мода
1154
Весь список


Видео
22 августа 2019  11:40
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа Пропеллер
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа "Пропеллер"
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него.
В стране
292
21 августа 2019  10:58
В Госдуме предложили выделять семьям с детьми «первосентябрьский капитал»
В Госдуме предложили выделять семьям с детьми «первосентябрьский капитал»
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
254
31 июля 2019  10:50
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Он не получил при падении никаких травм.
В мире
504
25 июля 2019  11:18
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
Он объединяет активных людей региона.
Социум
1248
25 июля 2019  10:47
Под Самарой на берег Волги выбросило тысячи мертвых рыб
Под Самарой на берег Волги выбросило множество мертвых рыб
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего
Экология
620
22 июля 2019  10:40
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования.
Происшествия
713
Весь список

Фоторепортажи
24 августа 2019  20:09
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником.
Культура
2039
23 августа 2019  10:13
В День флага в Самаре поставлен новый рекорд: ФОТО
В День флага в Самаре поставлен новый рекорд: ФОТО
На набережной развернули самый длинный флаг. 
Социум
329
11 августа 2019  12:31
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной.
Спорт в регионе
629
8 августа 2019  10:49
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Гостям представили обширную тематическую программу.
Социум
437
28 июля 2019  12:48
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар.
Культура
597
27 июля 2019  15:05
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева.
Социум
953
Весь список

Мероприятия
Самарский университет представит инновационные разработки на МАКС-2019 в Жуковском
В Новокуйбышевске состоялась XVI территориальная ярмарка образовательных ресурсов «Новое образование - Поволжскому округу»
В Самаре стартует Суперфинал чемпионата России по пляжному футболу
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные