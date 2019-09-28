Отравившая десятки самарцев уфимская сеть доставки еды работает снова
28 сентября 2019 18:42
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Ей удалось обойти судебный запрет и возобновить работу в городе. Параллельно, как стало известно «СО», она готовит резапуск франшизы с новыми партнерами. Что, по всей видимости, позволит ей зайти в тот же рынок с чистого листа, оставив пострадавших, правоохранителей и чиновников разбираться со старой оболочкой.
Массовое отравление самарских клиентов федеральной сети доставки «Фарфор» стало самым громким скандалом конца августа. В общей сложности с жалобами на последствия употребления «фарфоровых» суши и роллов обратился 71 человек. За этим последовали волна претензий, привлечение надзорных и правоохранительных органов, что увенчалось запретом на работу всех точек сети, наложенным 5 сентября Советским районным судом Самары по заявлению управления Роспотребнадзора. Вердикт исполнили судебные приставы, опечатавшие 13 сентября все активы ООО «Ресторан «Фарфор в Самаре».
Однако пауза в бизнесе скандальной сети оказалась недолгой. Уже 20 сентября «Фарфор» торжественно объявил в своем паблике о возобновлении работы. Это стало возможным после того, как организация добилась «разъяснения исполнения решения суда».17 сентября суд уточнил, что арест распространяется только на деятельность компании по организации питания и пищевому производству по адресу: ул. Запорожская, 31а. Соответственно, печати с офисных помещений ресторана сняли. «Фарфор» требовал этого, ссылаясь на то, что арест помещений не позволяет им работать с населением, выплачивать компенсации и разбираться в сложившихся проблемах.
Казалось бы, что это принципиально поменяло? Оказывается, это поменяло все.
«Фарфор» с 20 сентября возобновил работу в Самаре на двух точках: на Чапаевской, Карла Маркса и открывается в «Кошелев-Проекте».
Обозреватель «СО» связалась с генеральным директором УК «ООО «Фарфор Франчайзинг» (это компания, управляющая всей франшизой из Уфы) Денисом Неклееновым, который рассказал, что на данный момент они отказались в Самаре от трех помещенийна Металлурге, ул. Димитрова и на ул. Физкультурной. Скорее всего, отметил Денис Неклеенов, помещения открывать не будут. Еще три помещения введены в строй. В том числе и только открывающаяся точка в «Кошелеве». Последняя будет - пока не готово помещение зала с посадкой (то есть в новом для «Фарфора» формате) - работать на самовывоз и доставку.
Анонсированный для «Кошелева» новый формат подразумевает зал с посадкой примерно на пятьдесят человек, открытой кухней (или за стеклом) и возможностью самовывоза заказов. Причем, по всей видимости, заниматься им будет уже не ООО «Ресторан «Фарфор в Самаре», а некий «новый партнер». То есть там бизнес перезапустится под новой вывеской.
В микрорайоне «Кошелев» «Фарфор» откроется через три-четыре месяца. На сегодняшний день там пока нет ничего, кроме собственно помещения. А также готова 3D-визуализация пространства. «Мы будем формировать только такие производства, где кухня не будет спрятана от потребителей. Самара работала по старой схеме. Мы не успели провести работы по переформатированию», - сообщает руководство компании. Работы на площадке в «Кошелеве» пока не ведутся. Заниматься этим, как заявил в Сети Данил Панюшкин, совладелец УК «ООО «Фарфор Франчайзинг», будет новый партнер – некто Никита. Как уточнил «СО» директор УК «ООО «Фарфор Франчайзинг» Денис Неклеенов, «Никита» - это Никита Сергеевич Сазанов, которого Неклеенов назвал «московским партнером» сети.
Между тем система «СПАРК-Интерфакс» содержит информацию лишь об одном человеке с такими ФИО. Это индивидуальный предприниматель, работающий в сфере ресторанного бизнеса и доставки еды. Он не москвич и формально никак не связан с московским бизнесом «Фарфора». Зато он из Уфы – оттуда же, откуда управляет своей сетью «Фарфор».
Панюшкин упоминает и некоего «потенциального партнера», который сейчас проходит обучение в центральном офисе. Казалось бы, какое может проходить обучение полноправный партнер? Обучение заключается, как пояснил Денис Неклеенов, в разъяснении банальных санитарных правил, чтобы больше никогда сальмонелла не проникла в изделия «Фарфора».
А что с Артемом Исаевым (директор ООО «Ресторан Фарфор Поволжье». – Прим. ред.), который рулил до скандала всеми кухнями в Самаре? Он сейчас, как заявил Неклеенов, находится «внутри компании», «разгребает ошибки». Возбуждено уголовное дело в отношении компании. И до сих пор неясно, кто именно будет ответственным в его рамках. Сам Артем Исаев не откликнулся на личное сообщение «ВКонтакте» и просьбу прокомментировать ситуацию.
Почему закрывали «Фарфор»
Формулировки судебного решения, заблокировавшего было 5 сентября работу «Фарфора» в Самаре, примечательны своими подробностями. Они наглядно показывают все масштабы легкомыслия, с которым отстраивалась система общепита. И при такой организации удивительно, что масштабные отравления не случились намного раньше.
В материалах Советского районного суда указывается, что на объекте по адресу: ул. Запорожская, 31а, «нарушаются санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения в специально оборудованных местах, в том числе при приготовлении пищи, хранении и реализации населению».
Список нарушений велик и говорит о несоблюдении банальных правил личной и бытовой гигиены. «Реализация готовых блюд вне организации общественного питания осуществляется при отсутствии декларации о соответствии. Сроки годности и условия хранения блюд (роллов), реализуемых вне предприятия общественного питания, изготовителем не установлены и не обоснованы. Не установлены и не обоснованы сроки годности и условия хранения производственных полуфабрикатов (измельченных, упакованных под вакуумом и замороженных: филе куриное жареное измельченное 1 партия 40 кг, куриная грудка х/к измельченная 1 партия 40,25 кг, крабовые палочки измельченные 1 партия 28 кг, креветки очищенные 1 партия 0,5 кг, мясо мидий 1 партия 3 кг, омлет 1 партия 5 кг, лосось охлажденный 1 партия 4 кг, варенье смородиновое 1 партия 3,6 кг (используется в приготовлении ролл «смородиновый», ролл «шапка боб»).
Нарушены требования к маркировке продукции, на потребительской упаковке с готовой продукцией (роллы) отсутствует маркировка. Документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов, используемого в приготовлении роллов, отсутствуют».
Также отсутствовала и информация о времени изготовления ингредиентов, которые использовались в приготовлении роллов.
Перед началом смены ответственное лицо в любом заведении общественного питания обязано проводить осмотр открытых поверхностей тела работников на наличие гнойничковых заболеваний. Если таковые имеются - у работника нет права заступать на смену. В «Фарфоре» это правило, как установлено в суде, не соблюдалось. Равно как и требование «осмотра персонала на острые респираторные заболевания с регистрацией в журнале». Не проводилась и ежедневная оценка качества блюд и кулинарных изделий. Еще один пункт в постановлении: «На участке по порционированию готовых блюд, упаковке и формированию наборов готовых блюд отсутствует бактерицидная лампа».
Порционирование роллов производилось в помещении с температурой воздуха выше +16°С, на столах без охлаждаемой рабочей поверхности.
Разделочный (доски, ножи) и уборочный инвентарь не имеет специальной маркировки. Знаете, что это означает? Ну, к примеру, что мясо и рыба, например, а также другие продукты могли резаться одним и тем же ножом. Здравствуйте, кишечная палочка и сальмонелла!
Ну и самое, наверное, устрашающее в этой истории: в самарской системе «Фарфора» не проводился «производственный лабораторный контроль за качеством и безопасностью поступающего производственного продовольственного сырья и пищевых продуктов, технологическим процессом производства, в том числе на наличие патогенных микроорганизмов, протоколы лабораторных испытаний не представлены. Персонал работал в личной одежде.
Доставка блюд потребителю осуществляется при отсутствии контейнеров (емкостей), используемых для перевозки (транспортирования) пищевой продукции, которые должны обеспечивать возможность поддержания условий перевозки (транспортирования) и (или) хранения пищевой продукции».
То есть нарушено все, что только можно было нарушить. Без исключений. Теперь это подтверждено документально. И становится совсем риторическим вопрос: неужели должен был грянуть раскатистый гром, чтобы руководство центрального офиса «Фарфора» в Уфе засуетилось и начало публично каяться и исправлять ошибки?
Изображая жертву
«Фарфор» довольно активно комментирует в своих пабликах «ВКонтакте» сложившуюся ситуацию. Хоть и несколько путано. А иногда - чрезмерно взволнованно и даже истерично.
Данил Панюшкин, совладелец УК «ООО «Фарфор Франчайзинг», 15 сентября в очередной «декларации» «ВКонтакте» написал о том, что они «оступились» в Самаре, а теперь чувствуют «жесткий прессинг со стороны проверяющих органов, СМИ, правительства… По словам РПН, найдена у одного из производителей в курице сальмонелла. Выходит, что сырье тоже может быть некачественным. СМИ этого не расскажут, их задача нас добивать, так как мы замкнули эту группу и началась зачистка, и никому уже не важно, что мы ошибку признали, исправления ведем, от ответственности не уходим, взаимодействуем со всеми открыто».
Собственно, СМИ изначально, вопреки оправданиям Панюшкина, рассказывали, исходя из имеющихся данных, что сальмонелла была обнаружена в копченой курице. А также в окуне. Знаете, почему в окуне была тоже найдена сальмонелла? Потому что происходило то самое пересечение продуктовых потоков, которое и обеспечило массированное число отравлений. Чего, собственно, и сам «Фарфор» не отрицает. Поскольку невозможно отрицать очевидное.
Как работают с пострадавшими
В паблике «ВКонтакте» и сейчас время от времени попадаются комментарии о том, что с пострадавшими клиентами «Фарфора» за три недели, прошедших с момента отравления, так никто и не связался. При этом люди оставляли неоднократно свои контакты. Представители «Фарфора» объясняют это тем, что не смогли дозвониться.
Через неделю после отравления, когда скандал вышел в публичную плоскость, люди в Сети писали о том, что «Фарфор» начал выплачивать клиентам компенсацию в 2000 рублей.
Денис Неклеенов говорит, что большой части пострадавших выплачены компенсации в размере 10-15 тысяч рублей. Всякий раз сумма оговаривается индивидуально. Пресловутые 2000 рублей, заметил Некленов, это лишь возврат денег за заказ по чеку. Также компенсируются медикаменты (по чекам). На сегодня выплачено компенсаций на общую сумму примерно 300 тысяч рублей.
Всего у ООО «Фарфор Франчайзинг» в планах заплатить самарцам около миллиона рублей.
Фото: Самарское Обозрение
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