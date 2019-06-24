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Новости /  Общество /  Социум  

Определился состав артистов Грушинского фестиваля

24 июня 2019 15:11
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Перед зрителями выступят и новые исполнители, и всем известные звезды бардовской песни – завсегдатаи Грушинского фестиваля.
С 4 по 7 июля в Самарской области на территории Мастрюковских озер пройдет 46 Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина. Определился состав выступающих артистов на фестивале.

Особыми гостями грушинской поляны станет проект Алексея Кортнева и Сергея Чекрыжова «Частный случай».

Перед зрителями выступят и новые исполнители, и всем известные звезды бардовской песни – завсегдатаи Грушинского фестиваля. Это Александр
Городницкий, Олег Митяев, Галина Хомчик, Алексей Хомчик, Татьяна Визбор, Вадим и Валерий Мищуки, Вадим Егоров, Алексей Иващенко, Александр 
Щербина, Грушинское трио, Василий Уриевский, Павел Пиковский, группа «Ромарио», Ирина и Андрей Колесниковы, Алина Симонова, Веста Солянина, Дмитрий Бикчентаев, Слава Сэ, Татьяна Дрыгина, Тимур Ведерников и Катя Котеночкина, Григорий Данской Ксения Полтева и другие.

Важными событиями станут концерты «Давайте восклицать», посвященный 95-летию Булата Окуджавы и «Наполним музыкой сердца», посвященный 85-летию
Юрия Визбора и Ады Якушевой.

В программе 46-го Грушинского: конкурсные прослушивания, детско-юношеский конкурс, работа музея Грушинского фестиваля, творческие встречи, концерты почетных гостей и лауреатов прошлых лет, спортивные соревнования, традиционный футбольный матч между «Сборной мира» и «Сборной ветеранов «Крыльев Советов» и многое другое. На территории будет работать тематический музей. 

Эстрады фестиваля: «Главная», «Азия +», «Время Колокольчиков», «Гитара», «Грушинская академия», «Детская», «Зазеркалье», «Квартира», «Кольский бугорок», «Междуречье», «Пилигримы», «Победа», «Степной ветер» и «Чайхана».

Кульминацией фестиваля, как и прежде, станет концерт на Гитаре, передает пресс-служба облправительства. 



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