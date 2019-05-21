Я нашел ошибку
сегодня  Среда, 22 мая, 03:29
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +6 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 22/05:
USD 64.54
0.05
EUR 71.97
0.01
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Определены лучшие командиры военно-патриотических клубов Самарской области

21 мая 2019 16:11
172
Участники из 10 городов и районов Самарской области показывали мастерство военной подготовки, умение решать логические задачи, знание истории России.
21 мая назвали лучших командиров военно-патриотических клубов региона. Участники из 10 городов и районов Самарской области показывали мастерство военной подготовки, умение решать логические задачи, знание истории России. Первое место получил школьник из Ставропольского района Игорь Агеев.

В Тольятти на базе пансионата «Радуга» с 19 по 21 мая проходил финал V Конкурса–соревнования командиров военно-патриотических клубов Самарской области «Первая высота». Представители 16 ВПК и Юнармейских отрядов из Самары, Тольятти, Отрадного, Новокуйбышевска, Сызрани, Жигулевска, Богатовского, Борского, Безенчукского, Сергиевского и Ставропольского районов соревновались между собой за звание лучшего.

Соревнования проходили по 4 блокам. В первый блок «Военное многоборье» входили стрельба из пистолета и винтовки, стрелковый поединок лазертаг, выполнение приемов рукопашного боя, метание ножей, разборка и сборка автомата, основы радиационной, химической и биологической защиты. Информационно- презентационный блок включал в себя тестирование по истории Отечества, экзаменационный опрос по общим положения строевого Устава ВС РФ и выставку-презентацию «Я и мой ВПК». Подтягивание, бег на 100 и 3000 метров, метание гранат вошли в блок «Физическая подготовка».

Лидерский блок стал одним из самых важных и интересных этапов соревнований. Участники решали тактические и логические задачи, участвовали в дискуссиях. Больше всего участникам заполнилась тактическая игра, основанная на испытаниях на право ношения крапового берета.

По итогам соревнований показал лучший результат и занял первое место Игорь Агеев из ВПК «Дельта» Ставропольского района, второе место занял Эмиль Мальцев ВПК «Патриот» из Поволжского государственного колледжа г.о. Самара, третье место – Никита Земсков СВПО «Сокол СГАУ» из Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева.

Одной из самых важных номинаций для участников является «Командир командиров», где командиры ВПК сами выбирают наиболее достойно проявившего себя и заслужившего уважения лидера. В этой номинации победил Земсков Никита из СВПО «Сокол СГАУ» Самарского университета, передает пресс-служба облправительства. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
21 мая 2019  19:31
В исследовании сравнивались автомобили среднего класса: Mercedes C 220 d и Tesla Model 3.
Ученые выяснили, что экологичнее: дизельные авто или электромобили
В исследовании сравнивались автомобили среднего класса: Mercedes C 220 d и Tesla Model 3.  Социум
123
21 мая 2019  18:07
Уже сейчас Форум переступил через порог в 12278 заявок, тем самым побив рекорд предыдущих лет, хотя регистрация еще продолжается.
«iВолга 2.0» бьёт рекорды заявочной кампании
Уже сейчас Форум переступил через порог в 12278 заявок, тем самым побив рекорд предыдущих лет, хотя регистрация еще продолжается.  Социум
138
21 мая 2019  18:01
Программа «Зеленого марафона-2019».
1 июня в Самаре пройдет «Зелёный марафон» Сбербанка
Программа «Зеленого марафона-2019».  Социум
146
Весь список

Здравоохранение
21 мая 2019  13:20
Профилактическая акция пройдет в селе Березовый Солонец Самарской области
Профилактическая акция пройдет в селе Березовый Солонец Самарской области
В мероприятии примут участие волонтеры-медики, учащиеся Тольяттинского медицинского колледжа.  Здравоохранение
151
21 мая 2019  10:25
Велопробег против СПИДа прошел в Самаре
Велопробег против СПИДа прошел в Самаре
Также прошла акция по экспресс-тестированию на ВИЧ. Здравоохранение
165
20 мая 2019  12:51
В Шенталинском районе пройдет акция #ДоброВСело
В Шенталинском районе пройдет акция #ДоброВСело
Для жителей села в помещении ФАПа будет организован профилактический осмотр врачами. Здравоохранение
230
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
213
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
311
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
551
Весь список
Туризм
20 мая 2019  13:40
Стала известна дата проведения традиционного слета туристов имени Юрия Захарова в Самарской области
Стала известна дата проведения традиционного слета туристов имени Юрия Захарова в Самарской области
Он состоится в районе Жигулевского залива. Туризм
286
17 мая 2019  13:15
В Самаре пройдет Первая ассамблея туристических городов ПФО
В Самаре пройдет «Первая ассамблея туристических городов ПФО»
Гостям расскажут о туристическом потенциале нашего города. Туризм
236
16 мая 2019  09:51
Дмитрий Азаров провел в Ширяево совещание по развитию туристической отрасли региона
Дмитрий Азаров провел в Ширяево совещание по развитию туристической отрасли региона
Губернатор подчеркнул, что туристическая отрасль в регионе остается серьёзно недооцененной. Туризм
228
Весь список
Образование
21 мая 2019  23:30
Глава ведомства отметила, что в школах сократили объём отчётности, который был чрезмерным.
Васильева доложила Путину о работе с регионами по увеличению зарплаты учителям
Глава ведомства отметила, что в школах сократили объём отчётности, который был чрезмерным.  Образование
161
20 мая 2019  16:08
На площадке Политеха в Самаре испытание прошли 100 человек – студенты и преподаватели, школьники старших классов и их учителя.
В Политехе состоялся Всероссийский химический диктант
На площадке Политеха в Самаре испытание прошли 100 человек – студенты и преподаватели, школьники старших классов и их учителя.  Образование
275
20 мая 2019  14:47
Одним из приоритетных направлений работы конференции ИТНТ-2019 является образовательный аспект.
В СНИУ состоится V международная конференция «Информационные технологии и нанотехнологии 2019»
Одним из приоритетных направлений работы конференции ИТНТ-2019 является образовательный аспект.  Образование
312
Весь список

Культура
21 мая 2019  12:46
Виолончелистка из Самарской области будет приглашена на финальные прослушивания XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского
Виолончелистка из Самарской области будет приглашена на финальные прослушивания XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского
В состав жюри финального конкурсного отбора были приглашены видные деятели искусств РФ.  Культура
193
21 мая 2019  11:35
Самарская область готовится отметить Х юбилейный Всероссийский сельский Сабантуй
Самарская область готовится отметить Х юбилейный Всероссийский сельский Сабантуй
Гостей ждет разнообразная программа. Культура
204
20 мая 2019  12:47
Выставка авторской куклы пройдет в Самаре
Выставка авторской куклы пройдет в Самаре
В основу образов кукол легли герои знаменитых литературных произведений А.Н. Толстого, В.А. Жуковского, У. Шекспира. Культура
217
Весь список
Мир домашних животных
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
997
Весь список
Мода
12 марта 2019  11:49
Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
 Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ.  Мода
629
19 января 2019  17:32
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
 Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован.  Мода
811
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
1280
Весь список


Видео
16 мая 2019  12:21
В Самарской области начал работу Инфорум: Региональные СМИ: взгляд в будущее
В Самарской области начал работу «Инфорум»: «Региональные СМИ: взгляд в будущее»
Участие в работе форума принимает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Социум
371
15 мая 2019  13:42
Кот Толя попытался украсть кусок торта и стал звездой Сети
Кот Толя попытался украсть кусок торта и стал звездой Сети
Многие восхитились целеустремленностью кота.
Социум
14456
11 мая 2019  12:38
Во дворе жилого дома подрались медведи Стычка длилась около минуты, после чего хищники ушли.
Во дворе жилого дома подрались медведи
Стычка длилась около минуты, после чего хищники ушли.
В мире
554
10 мая 2019  11:31
В Тольятти 9 мая молодежь организовала флешмоб в торговом центре на эскалаторе
В Тольятти 9 мая молодежь организовала флешмоб в торговом центре
Участники спели военные песни.
Новости Тольятти
592
6 мая 2019  11:35
Белуха вытащила утонувший iPhone
Белуха вытащила для владельца утонувший iPhone
Инцидент произошел в норвежском море.
В мире
1333
3 мая 2019  11:48
В Самарской области жители засняли смерч
В Самарской области жители засняли смерч
Он возник области на дороге Подстёпки-Ягодное.
Происшествия
624
Весь список

Фоторепортажи
19 мая 2019  13:19
В самарском Художественном музее гости побывали в Стране Чудес
В самарском Художественном музее гости побывали в Стране Чудес
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы.
Культура
386
19 мая 2019  10:53
Международный фестиваль Самарское знамя состоялся в Самаре: ФОТО
Международный фестиваль «Самарское знамя» состоялся в Самаре: ФОТО
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы.
Социум
479
7 мая 2019  17:35
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В параде 9 мая примут участие около 2 тыс. человек и 40 единиц вооружения и военной техники.
Социум
456
1 мая 2019  17:13
На площади им. Куйбышева в Самаре состоялась праздничная многотысячная демонстрация: ФОТО
На площади им. Куйбышева в Самаре состоялась праздничная многотысячная демонстрация: ФОТО
Горожане отметили День Весны и Труда.
Социум
876
12 апреля 2019  21:05
Самарцам показали имитацию работы сопл ракеты-носителя «Союз» Возле музея
Самарцам показали имитацию работы сопл ракеты-носителя «Союз»: фото
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики.
Социум
800
26 марта 2019  18:01
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
По легенде возгорание произошло в кинозале.
Социум
737
Весь список

Мероприятия
1 июня в Самаре и ещё 59 городах России пройдет «Зелёный марафон» Сбербанка
Определены лучшие командиры военно-патриотических клубов Самарской области
В Кировском районе Самары прошел конкурс детских рисунков на экологическую тематику, организованный региональным оператором
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные