Определены лучшие командиры военно-патриотических клубов Самарской области
21 мая 2019 16:11
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В Тольятти на базе пансионата «Радуга» с 19 по 21 мая проходил финал V Конкурса–соревнования командиров военно-патриотических клубов Самарской области «Первая высота». Представители 16 ВПК и Юнармейских отрядов из Самары, Тольятти, Отрадного, Новокуйбышевска, Сызрани, Жигулевска, Богатовского, Борского, Безенчукского, Сергиевского и Ставропольского районов соревновались между собой за звание лучшего.
Соревнования проходили по 4 блокам. В первый блок «Военное многоборье» входили стрельба из пистолета и винтовки, стрелковый поединок лазертаг, выполнение приемов рукопашного боя, метание ножей, разборка и сборка автомата, основы радиационной, химической и биологической защиты. Информационно- презентационный блок включал в себя тестирование по истории Отечества, экзаменационный опрос по общим положения строевого Устава ВС РФ и выставку-презентацию «Я и мой ВПК». Подтягивание, бег на 100 и 3000 метров, метание гранат вошли в блок «Физическая подготовка».
Лидерский блок стал одним из самых важных и интересных этапов соревнований. Участники решали тактические и логические задачи, участвовали в дискуссиях. Больше всего участникам заполнилась тактическая игра, основанная на испытаниях на право ношения крапового берета.
По итогам соревнований показал лучший результат и занял первое место Игорь Агеев из ВПК «Дельта» Ставропольского района, второе место занял Эмиль Мальцев ВПК «Патриот» из Поволжского государственного колледжа г.о. Самара, третье место – Никита Земсков СВПО «Сокол СГАУ» из Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева.
Одной из самых важных номинаций для участников является «Командир командиров», где командиры ВПК сами выбирают наиболее достойно проявившего себя и заслужившего уважения лидера. В этой номинации победил Земсков Никита из СВПО «Сокол СГАУ» Самарского университета, передает пресс-служба облправительства.
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