Оперативным штабом в Самарской области проведено командно-штабное учение

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К участию в учении привлекались силы и средства УФСБ, ГУ МВД, ГУ МЧС, Управления Росгвардии по Самарской области, Сызранского ЛО МВД на транспорте, ГБУЗ «Самарский областной центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи», администрации г.о. Самара, а также руководство МП г.о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление».В условиях террористической опасности (условно) в Самаре и Октябрьске на объектах транспорта отработано взаимодействие правоохранительных структур, органов исполнительной власти и местного самоуправления по усилению защиты потенциальных объектов от террористических посягательств.Оперативным штабом в Самарской области отработаны алгоритмы реагирования на угрозы совершения преступлений террористической направленности в отношении «ТТУ» Самары.В рамках введенного (условно) начальником УФСБ России по Самарской области режима контртеррористической операции участниками учения в штабном формате отработан комплекс мероприятий по освобождению заложников на территории троллейбусного депо № 3 Самары.В результате спланированных совместных мероприятий пресечена противоправная деятельность лиц, причастных к подготовке террористических актов, ликвидированы условные угрозы жизни и здоровью людей.Участвовавшие в учении подразделения межведомственной группировки сил и средств оперативного штаба, оперативной группы Самары продемонстрировали профессионализм, слаженность действий и высокий уровень готовности к пресечению угроз террористического характера, передает пресс-служба Управления ФСБ России по Самарской области.Фото: пресс-служба Управления ФСБ России по Самарской области