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Новости /  Общество /  Социум  

Онищенко назвал мерзавцами авторов идеи не считать пиво алкоголем

20 июля 2019 18:51
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Политик напомнил, что этот хмельной напиток в 2011 году приравняли к остальному спиртному, так как в стране всё чаще стали выявлять пивной алкоголизм.
Первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил, что инициатива Минпромторга убрать статус алкоголя у пива цинично противоречит обозначенной президентом задаче повышения здоровья населения, передает life.ru. По его мнению, на авторов этой идеи можно подать в суд "за ненависть к российскому народу".

— Раз это не алкоголь, значит, будем продавать его в школьных буфетах, в детских садах вместо компота давать? Мерзавцы эти люди, и, когда я узнаю фамилии этих людей, я обещаю подать на них в суд за ненависть к российскому народу, — передаёт ТАСС слова Онищенко.

Политик напомнил, что пиво в 2011 году приравняли к спиртным напиткам, так как в стране всё чаще стали выявлять пивной алкоголизм, в том числе и у несовершеннолетних.

Ранее Минпромторг России предложил облегчить розничную продажу пива и убрать у напитка статус алкогольной продукции. 
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Комментарии

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Андрей Макаров, Самара
Геннадий Онищенко! Браво !!!


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Онищенко назвал мерзавцами авторов идеи не считать пиво алкоголем
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