Один из идеологов "ВолгаФест" Михаил Савченко показал гостям площадки фестиваля

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Третьяковская галерея в фестивале набережных участвует впервые. Здесь гостям предлагают нарисовать и придумать историю любого персонажа о жизни в шкафу.отметил, что на всей территории старой набережной Волги организованы зоны активности:"У нас занят даже пляж. Для удобства гостей на песке мы организовали лекторий. Самым главным гостем станет, который расскажет о курортной моде".Прогуливаясь по площадкам "ВолгаФест",отметил, что областная столица заметно преобразилась: "Самара - хороший город и очень живописный!"рассказал о том, что жители и туристы называют Самару #городкурорт и часто используют этот хэш-тег в публикациях в сети.Михаил Савченко отметил, что набережная Волги - одно из самых любимых мест отдыха самарцев, и во второй день фестиваля их ожидает сюрприз - уникальное действо, объединяющее оперу и театральный перфоманс: "300 человек-певцов, музыкантов, актеров будут идти и петь оперу "Про Козу".На музыкальных площадках в эти дни выступят музыкальные коллективы из Самары и других городов России.Есть и зарубежные гости - из Германии и Эстонии.Впервые к нам приехал "Упсала-Цирк" из Санкт-Петербурга.Яркие представления делают дети и подростки, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.