ООО «Газпром межрегионгаз Самара» возглавил новый генеральный директор

164

Решением Совета директоров ООО «Газпром межрегионгаз Самара» генеральным директором компании назначен2 сентября Виталий Коротких приступил к исполнению служебных обязанностей.Нового руководителя трудовому коллективу газовой компании представил советник генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Юрий Пахомовский.И уже в новом качестве Виталий Коротких встретился с и.о. Председателем Правительства Самарской областиОдновременно с руководством региональной компанией по реализации газа Виталий Коротких продолжит руководить ООО «Газпром газораспределение Самара».Виталий Викторович Коротких родился 12 июня 1970 года в Куйбышеве. Окончил Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва по специальности «Двигатели летательных аппаратов и энергетические установки», а также Санкт-Петербургский государственный горный университет по программе «Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ».С 1997 по 2008 гг. занимал руководящие должности в различных коммерческих организациях.С 2008 года по настоящее время - генеральный директор ООО “Газпром газораспределение Самара”.