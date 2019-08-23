О движении транспорта в день матча "Крылья Советов" – "Спартак"

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В воскресенье, 25 августа, на стадионе "Самара Арена" состоится матч 7-го тура РПЛ "Крылья Советов" – "Спартак" (Москва). Начало матча – в 20:00.Также будет закрыто движение по ул. Дальняя и Арена-2018 на всем ее протяжении, ул. 2-ая Стадионная от Волжского шоссе до ул. Арена-2018, Проезду № 7, Проезду № 8, Проезду № 10, Проезду № 12. Организаторы матча приносят извинения за неудобства и рекомендуют пользоваться услугами общественного транспорта!Для тех болельщиков, кто воспользуется общественным транспортом, будет работать специальный трамвайный маршрут S5:- в "длинном" варианте: от ул. Тухачевского через железнодорожный вокзал, Самарскую площадь, пр. Ленина, КРЦ "Звезда", ул. Ново-Садовая, Барбошину поляну, ул. Демократическая, ул. Ташкентская с конечной остановкой "Стадион "Самара Арена";- в "укороченном" варианте: от Барбошиной поляны через ул. Демократическая, ул. Ташкентская с конечной остановкой "Стадион "Самара Арена".Трамваи по маршруту S5 начнут движение в 15:58 с интервалом 15 минут, а с 17:00 с инервалом 5 минут от остановки "ул. Тухачевского" в сторону стадиона "Самара-Арена" со всеми остановками по ходу движения. Время в пути 1 час 20 минут.Работа трамвайного маршрута S5 на доставку зрителей на стадион "Самара Арена" завершится в 20:15 и возобновится в 22:00 по окончании матча. Посадка на трамваи маршрута S5 будет осуществляться с обеих площадок. Все трамвайные поезда проследуют до ул. Тухачевского со всеми остановками.Трамвайные маршруты 11 и 12 в режиме до остановки "Стадион "Самара Арена" будут работать до 17:00, а позже и до окончания движения – до остановки "Барбошина поляна".По окончании матча на остановку "Улица Алма-Атинская" (около "Мерседес Центра") будут поданы дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 41, 51, 45, 67.Дополнительные автобусы маршрута № 50 будут ожидать зрителей таже на остановке на остановке "Улица Алма-Атинская", передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"