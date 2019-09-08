Ночью 9 сентября местами по Самарской области сохранятся слабые заморозки до -1°С
8 сентября 2019 15:16
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В связи с ухудшением погодных условий Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:
- гражданам не допускать переохлаждения, одеваться теплее и не оставлять детей без присмотра в холодную погоду.
Переохлаждение организма — основная причина возникновения «простудных» заболеваний. Одежда должна соответствовать погодным условиям. Берегите свое здоровье.
Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС.
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