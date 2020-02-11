Ночной клуб в Самаре отрицает отбор гостей по цвету кожи

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«Администрация клуба сообщила, что высшее руководство поручило им не впускать лица с другим цветом кожи, так называемые „темнокожие“ и лица кавказской национальности», — написала разместившая пост девушка. При этом также со ссылкой на администрацию, она упомянула, что днем ранее во время инцидента с участием «темнокожих» было повреждено имущество, поэтому руководство велело охране не впускать людей с цветом кожи, отличным от белого. «Это расизм. Это нарушение прав человека», — заявила девушка и попросила «максимальный репост» своего сообщения.Однако на просьбу «СО» ОНЛАЙН рассказать подробности произошедшего или хотя бы уточнить место нахождения бара (поисковик выдает 2 бара с таким названием), там на вопросы отвечать отказались.В итоге «СО» ОНЛАЙН пообщалось только с менеджером бара «Дорогая, я перезвоню». Как оказалось, сейчас работает только один из них. И там подтвердили, что 9 февраля был ограничен вход для группы , но не по причине «цвета кожи», а потому, что буквально накануне у них произошла массовая драка с битьем бутылок, в которой, по версии руководства, принимал участие юноша из данной компании. Администрация клуба была вынуждена ограничить вход некоторых гостей, чтобы обезопасить других людей.При этом в клубе заверили, что никакой расовой сегрегации нет. Более того, диджеем здесь работает афроамериканец, а на фэйс-контроле стоит азербайджанец.