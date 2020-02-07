"Не просто оклеветали, а унизили". Медбрат ответил на подозрения, что он убивал ветеранов
7 февраля 2020 20:02
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Медбрату приписали признание анонимного пользователя одного из форумов, который похвастался, что неоднократно отключал пожилых пациентов от аппарата искусственной вентиляции лёгких, а после наблюдал за их смертью.
— Сегодня моя жизнь резко изменилась. Меня не просто оклеветали в социальных сетях и СМИ, меня унизили и оскорбили. Я не имею никакого отношения к тем сообщениям, которые публикуют СМИ. Я прошу СК доказать мою невиновность и найти и наказать тех, кто оклеветал меня, — говорит на кадрах Вольф.
Мужчина также обратился к журналистам с просьбой оставить его и его близких в покое. Он подчеркнул, что очень любит свою работу и призвал дать ему возможность и дальше спокойно выполнять профессиональные обязанности.
О Сергее Лайфу рассказал его бывший преподаватель. По словам педагога, будущий медик был хорошим и отзывчивым студентом.
— Формулировки, которые пишут в СМИ, не присущи ему, он так никогда не говорил. Во время практики всегда безоговорочно выносил утки и ухаживал за больными. Остальные морщились, а он всегда адекватно и хорошо всё делал, — сказал преподаватель Сергея.
Ранее сегодня Readovka "разоблачила" пользователя форума "Двач", который признался в убийстве более десяти пожилых пациентов. Автором жуткой "исповеди" назывался Сергей Вольф. После публикации проверку начали СК, МВД и Минздрав Кировской области. Тогда выяснилось, что во время дежурств "медбрата-убийцы" никаких смертей пациентов не было.
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