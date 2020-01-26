Названа причина отмены запуска ракеты "Союз" с космодрома Плесецк
26 января 2020 23:56
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— Старт был отменён из-за проблемы в электрооборудовании ракеты-носителя, — уточнил один из собеседников агентства.
Неисправность, как утверждают инсайдеры, была выявлена утром 24 января до начала заправки "Союза" компонентами топлива. По их словам, ракету сняли со стартового стола и отправили в монтажно-испытательный комплекс. Предположительное время устранения проблемы — от одной до двух недель.
Военные спутники "Меридиан" предназначены для обеспечения связью морских судов и самолётов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми, наземными станциями. В конце прошлого года с помощью "Союза-2.1а" на расчётные орбиты были выведены четыре таких аппарата.
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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