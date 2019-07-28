Наина Ельцина открыла памятную скамейку для "тех, кто любит, как мы с Борисом"
28 июля 2019 19:18
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Как пояснила присутствовавшая на открытии Наина Ельцина, она хотела бы, чтобы современные молодые люди обрели на этой скамейке семейное счастье, как более 50 лет назад на похожей скамейке признались в любви друг другу они с Борисом.
- Когда я вижу молодых людей, сидящих на лавочке, я вспоминаю нас с Борисом и свой самый главный день, когда мы сказали друг другу о нашей любви. Мы прожили вместе более 50 лет, оба оказались однолюбы. Я вспоминаю нашу жизнь, это меня греет и не даёт хандрить. Я хочу, чтобы лавочек было больше, а люди говорили на них о своём счастье, - цитирует слова Наины Ельциной пресс-служба Президентского центра имени первого президента России.
На скамейке также установлена табличка с надписью "Для тех, кто любит. Как мы с Борисом. Наина Ельцина".
Как отметили представители Ельцин-центра, это первая именная лавочка на берегу Исети. В будущем планируется, что любой желающий сможет последовать примеру Наины Ельциной, профинансировав производство и установку своей именной скамьи. Стоимость такой работы — 30 тысяч рублей.
Фото: Президентский центр Ельцина / Александр Мехоношин/life.ru
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