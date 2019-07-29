Над дорогами Красноярского района впервые запустили аэростат – комплекс высотного наблюдения

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С 25 по 27 июля летающий объект могли наблюдать участники дорожного движения над дорогами Красноярского района области.Аэростат представляет собой летательный аппарат, для создания подъемной силы которого используют гелий, благодаря которому он поднимается в воздух за несколько минут.В аэростате на специальном подвесе устанавливается видеокамера, с разным углом обзора, которая многократно увеличивает видимость.Профессиональная оптика позволяет различить государственный регистрационный знак автомобиля, как днем, так и ночью. Изображение с нарушением ПДД поступает в передвижной пункт управления, где на компьютере инспектор ГИБДД сохраняет видеосьемку и передает информацию о нарушении ближайшему экипажу ДПС. Несогласному с нарушением водителю предоставляется видеозапись, которая является неоспоримым доказательством.Таким образом, от «зоркого глаза воздушного инспектора» не спрятаться, не скрыться и наказания не избежать.Аэростат заметен издалека, но то, что он запущен для автовладельцев, большинство водителей не знали. За три дня «воздушного рейда» по ч. 4 ст.12.15 КоАП РФ (выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения), привлечены 5 водителей. Внаказание предусмотрен штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шестимесяцев.Для обслуживания аэростата создан специальный авиационный отряд Росгвардии. Сотрудники которого помогают автоинспекторам проводить работу над дорогой. Преимуществ у комплекса высотного наблюдения масса – они позволяют следить с высоты, не загрязняют окружающую среду, не производят шума, главное в его действии, чтобы погодные условия были благоприятными.Сотрудники Госавтоинспекции совместно с Росгвардией продолжат работу по видеофиксации нарушений ПДД с высоты «птичьего полета», ведь главная цель – это профилактика грубых правонарушений, где из-за выезда на встречную полосу могут возникнуть серьезные аварии, передает пресс-служба ГИБДД СО.