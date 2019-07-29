Я нашел ошибку
сегодня  Понедельник, 29 июля, 18:20
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +18 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 29/07:
USD 63.13
-0.03
EUR 70.31
0.02
Новости /  Общество /  Социум  

Над дорогами Красноярского района впервые запустили аэростат – комплекс высотного наблюдения

29 июля 2019 15:51
94
Таким образом, от «зоркого глаза воздушного инспектора» не спрятаться, не скрыться и наказания не избежать.
На территории Самарской области сотрудники Госавтоинспекции совместно с Росгвардией впервые запустили аэростат – комплекс высотного наблюдения.

С 25 по 27 июля летающий объект могли наблюдать участники дорожного движения над дорогами Красноярского района области.

Аэростат представляет собой летательный аппарат, для создания подъемной силы которого используют гелий, благодаря которому он поднимается в воздух за несколько минут.

В аэростате на специальном подвесе устанавливается видеокамера, с разным углом обзора, которая многократно увеличивает видимость.

Профессиональная оптика позволяет различить государственный регистрационный знак автомобиля, как днем, так и ночью. Изображение с нарушением ПДД поступает в передвижной пункт управления, где на компьютере инспектор ГИБДД сохраняет видеосьемку и передает информацию о нарушении ближайшему экипажу ДПС. Несогласному с нарушением водителю предоставляется видеозапись, которая является неоспоримым доказательством.

Таким образом, от «зоркого глаза воздушного инспектора» не спрятаться, не скрыться и наказания не избежать.

Аэростат заметен издалека, но то, что он запущен для автовладельцев, большинство водителей не знали. За три дня «воздушного рейда» по ч. 4 ст.
12.15 КоАП РФ (выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения), привлечены 5 водителей. В
наказание предусмотрен штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести
месяцев.

Для обслуживания аэростата создан специальный авиационный отряд Росгвардии. Сотрудники которого помогают автоинспекторам проводить работу над дорогой. Преимуществ у комплекса высотного наблюдения масса – они позволяют следить с высоты, не загрязняют окружающую среду, не производят шума, главное в его действии, чтобы погодные условия были благоприятными.

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с Росгвардией продолжат работу по видеофиксации нарушений ПДД с высоты «птичьего полета», ведь главная цель – это профилактика грубых правонарушений, где из-за выезда на встречную полосу могут возникнуть серьезные аварии, передает пресс-служба ГИБДД СО. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
29 июля 2019  17:10
Насыщенной и яркой обещает стать празднование Дня города 3 августа.
Кинель отметит День рождение и 75-летие присвоение статуса города
Насыщенной и яркой обещает стать празднование Дня города 3 августа.   Социум
78
29 июля 2019  17:00
Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет, но дым распространяется и "качество жизни" в некоторых селах и городах ухудшается.
В трех регионах Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет, но дым распространяется и "качество жизни" в некоторых селах и городах ухудшается.  Социум
80
29 июля 2019  16:36
В рамках турнира прошли соревнования во всех внутригородских районах Самары, в которых приняли участие около 300 команд.
В Самаре завершились соревнования по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом»
В рамках турнира прошли соревнования во всех внутригородских районах Самары, в которых приняли участие около 300 команд.   Социум
94
Весь список

Здравоохранение
29 июля 2019  16:24
Первыми посетителями выездного процедурного кабинета стали «серебряные волонтёры».
Почти 90 человек узнали свой ВИЧ-статус за два часа работы мобильной лаборатории СПИД-центра на форуме «IВолга»
Первыми посетителями выездного процедурного кабинета стали «серебряные волонтёры».  Здравоохранение
114
29 июля 2019  14:11
Руководитель ведомства рассказал участникам о том, как идет реализация национального проекта «Здравоохранение» на территории нашего региона.
Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов побывал на молодежном форуме «iВолга 2.0»
Руководитель ведомства рассказал участникам о том, как идет реализация национального проекта «Здравоохранение» на территории нашего региона.   Здравоохранение
159
28 июля 2019  13:03
В ФОМС назвали максимальные сроки ожидания приема врача
В ФОМС назвали максимальные сроки ожидания приема врача
Время прибытия на вызов бригад скорой медицинской помощи — не более 20 минут. Здравоохранение
423
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14106
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14128
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14282
Весь список
Туризм
26 июля 2019  12:11
Самой популярной локацией на летних выходных для самарцев оказался Ставропольский район
Самой популярной локацией на летних выходных для самарцев оказался Ставропольский район
Это обусловлено большим количеством дачных массивов и коттеджных поселков, а также летними мероприятиями. Туризм
385
24 июля 2019  13:33
В Самаре с начала года спрос на чемоданы вырос в 2,3 раза
В Самаре с начала года спрос на чемоданы вырос в 2,3 раза
Активнее всего горожане интересовались покупкой чемоданов в июне. Туризм
302
24 июля 2019  12:52
Грушинский фестиваль в Самарской области снова пошел в рост
Грушинский фестиваль в Самарской области снова пошел в рост
За все дни фестиваля на него приехало порядка 30 тыс. гостей. Туризм
286
Весь список
Образование
29 июля 2019  16:31
Ученый с мировым именем расскажет об энергетике перспективных материалов.
В Политехе состоится открытая лекция Сергея Веревкина
 Ученый с мировым именем расскажет об энергетике перспективных материалов. Образование
89
27 июля 2019  14:38
За которые людям должно быть стыдно.
Названы самые позорные грамматические ошибки
За которые людям должно быть стыдно.  Образование
640
26 июля 2019  12:53
Рособрнадзор установил проходные баллы по ЕГЭ
Рособрнадзор установил проходные баллы по ЕГЭ
Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства. Образование
409
Весь список

Культура
29 июля 2019  12:54
На форуме в iВолга Самарской области выступили участники фестиваля «Театральное Приволжье»
На форуме в iВолга Самарской области выступили участники фестиваля «Театральное Приволжье»
Проект стартовал 28 марта под патронатом полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Культура
162
29 июля 2019  11:33
В России стартует режиссерский конкурс с призовым фондом в 1 миллион рублей
В России стартует режиссерский конкурс с призовым фондом в 1 миллион рублей
Фильм-победитель будет озвучен на церемонии закрытия Фестиваля в Москве. Культура
183
28 июля 2019  12:48
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар.
Культура
403
Весь список
Мир домашних животных
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14871
Весь список
Мода
12 марта 2019  11:49
Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
 Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ.  Мода
14379
19 января 2019  17:32
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
 Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован.  Мода
1079
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
1555
Весь список


Видео
25 июля 2019  11:18
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
Он объединяет активных людей региона.
Социум
452
25 июля 2019  10:47
Под Самарой на берег Волги выбросило тысячи мертвых рыб
Под Самарой на берег Волги выбросило множество мертвых рыб
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего
Экология
330
22 июля 2019  10:40
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования.
Происшествия
499
19 июля 2019  13:36
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам.
Происшествия
431
17 июля 2019  11:57
На реке Волга около Климовки погибла рыба
На реке Волга около Климовки погибла рыба
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет.
Экология
344
15 июля 2019  12:52
Дмитрий Азаров: «Крылья» заново формируются. Победа над ЦСКА придаст уверенности»
Дмитрий Азаров: «Крылья» заново формируются. Победа над ЦСКА придаст уверенности»
Самарский клуб обыграл ЦСКА благодаря дублю нападающего Александра Соболева.
Спорт в регионе
479
Весь список

Фоторепортажи
28 июля 2019  12:48
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар.
Культура
403
27 июля 2019  15:05
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева.
Социум
697
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
777
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
682
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
887
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
890
Весь список

Мероприятия
Кинель отметит День рождение и 75-летие присвоение статуса города
В Самаре завершились соревнования по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом»
В Политехе состоится открытая лекция Сергея Веревкина
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные