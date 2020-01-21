На совещании с главами городских округов и муниципальных районов СО обсудили целевые показатели нацпроектов на 2020 год
21 января 2020 17:58
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По информации министерства экономического развития Самарской области, в 2019 году в рамках региональной составляющей нацпроектов было установлено 160 показателей, из них по 128-ми уже достигнуты годовые плановые значения, по 24-ем после уточнения значений в органах статистики также прогнозируется их достижение. В 2020 году, по словам министра экономического развития области Дмитрия Богданова, устанавливаются еще более напряженные показатели выполнения национальных проектов, и добавляется 28 новых.
В реализации национальных проектов Самарской области активное участие принимают муниципальные образования. После подведения итогов года и уточнения всех показателей областным министерством экономического развития будет сформирован интегральный рейтинг среди муниципальных образований за 2019 год, по результатам которого будут выявлены муниципальные образования-лидеры и муниципалитеты, у которых возникли наибольшие проблемы в реализации национальных проектов.
Для продолжения успешной практики привлечения муниципальных образований для реализации национальных проектов по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в ноябре 2019 года была начата работа по разработке показателей для муниципалитетов на 2020 год. Органы исполнительной власти совместно с муниципальными образованиями разработали декомпозированные показатели, которые были утверждены на Совете по национальным и приоритетным проектам Самарской области.
«Самарская область является одним из лидеров Российской Федерации по исполнению целевых показателей национальных проектов. Все министерства, муниципальные образования в прошлом году активно включились в работу, - отметил Виктор Кудряшов. – Сегодня муниципалитеты обеспечены необходимыми финансовыми ресурсами, Правительство региона на два месяца раньше обычного срока заключило все соглашения с федеральными министерствами, которые предполагают финансирование мероприятий в рамках национальных проектов. Таким образом, у муниципальных образований есть дополнительное время на то, чтобы грамотно сформировать и разместить муниципальный заказ, обеспечить исполнение работ в установленные сроки и с надлежащим качеством».
Еще одной особенностью реализации нацпроектов является солидарная ответственность за их исполнение. «Это обязывает нас активно взаимодействовать, слышать друг друга, вовремя вносить изменения в нормативные документы, если это является препятствием к реализации проектов. В конечном счете такая слаженная работа позволяет нам успешно решать задачи, поставленные перед нами Президентом РФ игГубернатором Самарской области», - подчеркнул председатель областного Правительства.
Также участники совещания рассмотрели вопросы, касающиеся совместной реализации программ, направленных на формирование комфортной городской среды и благоустройства сельских территорий. Как сказал и.о. министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Татаринцев, на текущий финансовый год объем субсидий в рамках реализации мероприятий по проекту составляет 1,147 млн. рублей. Предстоит благоустроить 272 двора и 140 общественных территорий. Кроме этого, будут реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в городах Кинель, Сызрань, Отрадный и Жигулевск.
На совещании также обсудили задачи органов местного самоуправления по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». С 2020 года в нашем регионе внедряется налоговый режим для самозанятых граждан, который будет действовать в течение 10 лет. Регистрация в качестве самозанятого позволит легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность. Зарегистрироваться можно в мобильном приложении «Мой налог», налоговую декларацию предоставлять не требуется, доход подтверждается справкой из приложения, приобретать кассовый аппарат не нужно. Для этого вида дохода установлена низкая ставка налогообложения – 4% при предоставлении услуг физическим лицам, 6% - если услуги оказываются юридическим лицам. Среди видов деятельности, на которые распространяется специальный режим, – фото и видеосъемка, репетиторство, парикмахерские и косметологические услуги, присмотр за детьми, уход за больными и престарелыми, клининговые услуги, автоперевозки, мастер-классы, организация праздников, швейное дело и т.д.
Для поддержки самозанятых граждан создана «горячая линия» тел. 88003006363. Также необходимую информацию можно найти на сайте www.mybiz63.ru в разделе «Самозанятые», передает пресс-служба облправительства.
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