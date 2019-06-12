На праздничном концерте подвели итоги городского квеста «Моё время в моей стране»
12 июня 2019 23:42
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Он дал возможность тысячам самарцев познакомиться с природой, культурой, историей и становлением научно-технического прогресса всех 85 субъектов РФ.
Организаторы подготовили 85 станций – по числу субъектов страны. На каждой участники должны выполняли тематические задания, связанные с особенностью того или иного региона.
10 победителей, набравших более число баллов, получили памятные подарки.
Земляков с праздником поздравил губернатор Дмитрий Азаров.
«С праздником вас, с Днём России! Я горжусь тем, что я родился на прекрасной волжской, самарской земле! Горжусь тем,что я родился в великой стране,нашей необъятной Родине - России, в которой живёт талантливый,трудолюбивый народ. Народ, который всегда добродушен, но готов постоять за себя и за свою землю. Народ, который живёт по традициям своих предков и следует заветам своих отцов. Народ, который помнит каждого своего героя, который отдал жизнь за Родину, и каждого, кто прославляет страну. Народ, который устремлён в будущее - ради наших детей, внуков, ради будущих поколений, ради нашей великой Родины! С праздником вас, дорогие земляки! С Днём России! Мира и благополучия, здоровья, счастья вам и вашим близким!» - сказал Дмитрий Азаров.
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Комментарии
Социум
12 июня 2019 23:42
10 победителей, набравших более число баллов, получили памятные подарки. Социум
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12 июня 2019 23:20
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12 июня 2019 23:11
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10 июня 2019 18:27
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