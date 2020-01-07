На площади Куйбышева тысячи жителей города принимают участие в рождественских гуляниях.

112

Рождество - семейный праздник.На площадь многие по-традиции пришли с детьми, чтобы приобщиться к народным традициям, послушать народные песни в исполнении творческих коллективов Самары.На главной сцене священник Николай Зинин зачитал рождественское послание Митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия.На площади Куйбышева работает рождественская ярмарка, катки и бесплатная деревянная горка.Более 20 тысяч самарцев и гостей города с 28 декабря и во время новогодних каникул посетили Усадьбу самарского Деда Мороза на пл. Куйбышева. Уже побит рекорд прошлого года! Волшебное пространство посещают и туристические группы, которые в Рождество приехали в наш город, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации