На площади Куйбышева пройдет генеральная репетиция Парада Памяти

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7 ноября в12.00 в Самаре в девятый раз состоится Парад Памяти, посвященный военному параду 7 ноября 1941 года в «Запасной столице» г. Куйбышеве.Каждый год Парад Памяти посвящается важной для истории страны теме. В этот раз основная тема Парада – «Солдатская Слава». Миллионы судеб рядовыхсолдат, погибших на фронте или с победой вернувшихся домой, - вновь в центре внимания всей России. Главной биографией станет судьба участника исторического парада 7 ноября 1941 года, последнего живого Героя Советского Союза 3-ей ударной армии, водрузившей над Рейхстагом Знамя Победы, жителя Самары Владимира Ивановича Чудайкина. О подвиге врачей напомнит и еще одна тема этого памятного события – «Эвакогоспиталь как памятник солдату». Она приурочена к 100-летию Самарского медицинского университета.В прохождении по площади Куйбышева примут участие 125 парадных расчетов в составе действующей армии, ветеранских и патриотических общественных организаций, силовых структур, промышленных и оборонных предприятий, трудовых коллективов и профсоюзов, военно-патриотических объединений и клубов, высших учебных заведений, юнармейских отрядов, воспитанников кадетских классов, суворовских и нахимовских военно-морских училищ всех регионов Приволжского федерального округа и других субъектов Российской Федерации, передает пресс-служба облправительства.