На открытых площадках Самары продолжается музыкальный фестиваль «Открытое небо – открытые сердца»
25 июня 2019 15:35
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В рамках фестиваля пройдут 10 концертов народной, классической и эстрадной музыки.
На всех концертах музыкального фестиваля «Открытое небо – открытые сердца - 2019» будут представлены новые программы в исполнении уже полюбившихся горожанам молодежных фолк-ансамблей Самарской филармонии, молодых солистов Самарского академического театра оперы и балета, творческих самодеятельных коллективов и профессиональных музыкантов в различных жанрах: вокальное, инструментальное и хореографическое творчество.
В числе участников фестиваля заявлены:
- ансамбль народных инструментов «ВОЛГА-FOLK-BAND» (рук. Дмитрий Буцыков),
- фолк-проект «БАЛАLIKE» (электро-балалайки),
- Салават Султанов (заслуженный деятель культуры Республики Казахстан, эстрадный вокал)
- Наталья Бва (сопрано, академический вокал)
- Юлия Маркова (меццо-сопрано, академический вокал)
- Валентина Полосина (скрипка)
- Гульнара Хабибуллина (народный вокал)
- Михаил Ходош (бас-тромбон, Москва)
- Виктор Намакаренский (Заслуженный артист РФ, мастер художественного слова)
- Молодые литераторы (Софья Сыромятникова, Денис Домарев)
- Вокальный ансамбль «Добры молодцы и Чаровницы» (рук. Олег Кузнецов)
- Танцевальный ансамбль «РЕТРО-СТИЛЬ» (рук. Валентина АБРАМОВА)
- Юлия Русалина (эстрадный вокал)
- Олег Кузнецов (армянский дудук)
- Студенты Самарского музыкального училища им. Д. Г. Шаталова
- Учащиеся ДШИ и ДМШ г.о. Самара и другие.
Автор идеи и художественный руководитель фестиваля – лауреат всероссийских и международных конкурсов, артист Самарской государственной филармонии Дмитрий Буцыков.
Директор фестиваля – менеджер Самарской филармонии Борис Ходош.
Яркие молодые исполнители с искрометным конферансом буду увлекать слушателей в танцы, хороводы, предложат сыграть в музыкальную викторину.
Стоит отметить, что концерты народной музыки воспитывают подлинный интерес, любовь и уважение к своему народу, к его культурным традициям. На протяжении XX столетия самарцы всегда с большой благодарностью принимали концерты народной музыки под открытым небом, у истоков организации которых стоял Александр Иванович Алло – коренной житель Самары, незаурядный музыкант и общественный деятель.
Вход на концерты фестиваля – свободный.
Дополнительную информацию можно получить по телефону дирекции фестиваля: 8 927 700 64 31.
Фестиваль проводится при поддержке Администрации городского округа Самара.
Программа VI музыкального фестиваля «Открытое небо – открытые сердца – 2019» здесь.
Концерты проходят в двух отделениях. Продолжительность одного отделения – 50 минут. Начало концертов: в парках города в 17:00, на набережной в 18:00, в Домах культуры в 14:00.
VI музыкальный фестиваль «Открытое небо – Открытые сердца-2019» направлен на укрепление народного единства жителей г. о. Самара, повышение национального самосознания подрастающего поколения путем приобщения к народным традициям, народной и эстрадной музыке, развитие форм семейного досуга, предполагающего совместное посещение концертов на открытом воздухе, повышение статуса музыкантов-исполнителей на народных инструментах, а также привлечение к мероприятиям проекта разных возрастные групп, в т.ч. молодежи, детей и ветеранов.
Автор идеи и художественный руководитель фестиваля - руководитель ансамбля Самарской филармонии «ВолгаFolk Band» Дмитрий Буцыков, передает пресс-служба горадминистрации.
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