На острове Проран пройдет военно-историческое мероприятие «Самарские маневры»

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В субботу, 10 августа, с 10.00 до 15.00 на острове Проран (Поджабный) пройдет военно-историческое мероприятие «Самарские маневры». Мероприятие посвящено памяти тех, кто служил в годы Первой мировой войны (1914–1918 гг.) в 189 Измаильском пехотном полку, который квартировал в Самаре.- маневры Русской Императорской армии в исполнении участников военно-исторических клубов Самары, Тольятти, Димитровграда с элементами строевых и ружейных приемов;- культурно-развлекательная программа от клуба плясовой традиции «Карагод»;- старинные игры для детей и взрослых от историко-бытовых клубов Самары;- выставка военных мундиров и гражданской одежды начала XX века;- ярмарка народных мастеров.Организаторы мероприятия: военно-исторических клубов «Самарский гарнизон» при поддержке администрации Самарского района, ТОС «Проран», дом-музей М. В. Фрунзе и музей Русской Императорской армии.Вход свободный, передает пресс-служба горадминистрации.