На Заводском шоссе устраняют ямы и колдобины, возникшие из-за аномально теплой погоды

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- На данном участке каждый день проезжает автогрейдер и отсыпает асфальтобетонный гранулят. В связи с большим потоком грузовой техники, к сожалению, все размывается. Укажем подрядчику обратить внимание на проблемный участок дороги, - пишет департамент в микроблоге.Ранее на ямы на Заводском шоссе массово начали жаловаться автолюбители.Фото: соцсети