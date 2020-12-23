Музей Эльдара Рязанова приглашает жителей и гостей города на интерактивные новогодние экскурсии

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В последнюю неделю старого года и в дни новогодних каникул музей Эльдара Рязанова приглашает вас на интерактивные новогодние экскурсии!

Мы вместе узнаем много нового об истории этого волшебного праздника: как до революции его отмечали в Самаре, как ёлку запрещали в первые годы советской власти и как дети встречали этот праздник в годы Великой Отечественной войны.

Также мы познакомимся с историей создания главных новогодних фильмов Эльдара Рязанова: «Карнавальной ночи», «Зигзага удачи» и «Иронии судьбы, или С легким паром!». В ходе экскурсии вы сможете выполнить новогодние задания и ответить на вопросы викторины.

Ждем всех 25-30 декабря, 3-5 и 8 января. На экскурсии необходима предварительная запись. Экскурсии проводятся для групп от 5 человек.

Стоимость — 200 р. Время начала экскурсий — 16:00. Записаться на экскурсии можно по телефону: 332-05-16, передает пресс-служба музея.