Мисс Украина-2019 удивила журналистов ответом на вопрос "Чей Крым?"
26 октября 2019 15:55
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"Я считаю, что Крым всех людей. Вся территория Земли, она принадлежит всем нам людям", — ответила модель на наиболее частый вопрос украинских журналистов.
Она также пожелала региону процветания и заявила, что неоднократно посещала Республику, где проживает ее сестра. Любимыми местами отдыха Паша назвала Ялту и курортный поселок Форос.
Как сообщают СМИ на Украине, ранее девушка отмечала в соцсетях, что излагает свои мысли на русском языке, потому что "закон Украины разрешает это делать". Негодующим по этому поводу подписчикам она предложила отписаться от обновлений на ее Instagram.
Фото: соцсети
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