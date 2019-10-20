Мемориальную доску в память о погибших за Родину воинах-связистах открыли в Самаре
20 октября 2019 22:17
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В бригаде управления Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Самаре, открыли мемориальную доску в память о воинах-связистах, погибших при исполнении воинского долга.
Мероприятие было приурочено 100-летию войск связи, которое отмечается в России сегодня, 20 октября. На открытии памятной доски присутствовали солдаты и офицеры, ветераны Вооруженных Сил, гости и жители города. Командир бригады управления Михаил Морозов отметил, что доска будет служить напоминанием для военнослужащих о героях, отдавших свои жизни за Родину.
После открытия памятной доски на плацу соединения прошло торжественное построение личного состава, был зачитан праздничный приказ, вручены ведомственные награды и благодарственные письма. Завершился праздник концертом для военнослужащих войск связи в Доме офицеров Самарского гарнизона.
Бригада управления ведет свою историю от 125-го отдельного полка связи, сформированного в ходе Сталинградской битвы. За образцовое выполнение воинского долга соединение награждено орденами Красной Звезды и Александра Невского, передает пресс-служба ЦВО (Приволжское направление).
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Мероприятие было приурочено 100-летию войск связи, которое отмечается в России сегодня, 20 октября. На открытии памятной доски присутствовали солдаты и офицеры, ветераны Вооруженных Сил, гости и жители города. Командир бригады управления Михаил Морозов отметил, что доска будет служить напоминанием для военнослужащих о героях, отдавших свои жизни за Родину.
После открытия памятной доски на плацу соединения прошло торжественное построение личного состава, был зачитан праздничный приказ, вручены ведомственные награды и благодарственные письма. Завершился праздник концертом для военнослужащих войск связи в Доме офицеров Самарского гарнизона.
Бригада управления ведет свою историю от 125-го отдельного полка связи, сформированного в ходе Сталинградской битвы. За образцовое выполнение воинского долга соединение награждено орденами Красной Звезды и Александра Невского, передает пресс-служба ЦВО (Приволжское направление).
.
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Комментарии
Социум
20 октября 2019 22:17Мемориальную доску в память о погибших за Родину воинах-связистах открыли в Самаре
Мероприятие было приурочено 100-летию войск связи, которое отмечается в России сегодня, 20 октября. Социум
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