Мемориальную доску в память о погибших за Родину воинах-связистах открыли в Самаре

111

В бригаде управления Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Самаре, открыли мемориальную доску в память о воинах-связистах, погибших при исполнении воинского долга.



Мероприятие было приурочено 100-летию войск связи, которое отмечается в России сегодня, 20 октября. На открытии памятной доски присутствовали солдаты и офицеры, ветераны Вооруженных Сил, гости и жители города. Командир бригады управления Михаил Морозов отметил, что доска будет служить напоминанием для военнослужащих о героях, отдавших свои жизни за Родину.



После открытия памятной доски на плацу соединения прошло торжественное построение личного состава, был зачитан праздничный приказ, вручены ведомственные награды и благодарственные письма. Завершился праздник концертом для военнослужащих войск связи в Доме офицеров Самарского гарнизона.



Бригада управления ведет свою историю от 125-го отдельного полка связи, сформированного в ходе Сталинградской битвы. За образцовое выполнение воинского долга соединение награждено орденами Красной Звезды и Александра Невского, передает пресс-служба ЦВО (Приволжское направление).

.